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港聞二

國泰急煞事故調查 一月內交初步報告

【明報專訊】國泰航空上周六凌晨一班飛往美國洛杉磯客機發生事故，即將起飛時偵測到技術故障要緊急煞停，11名乘客逃生時受傷。運輸及物流局稱，民航意外調查機構已展開調查，一個月內發表初步報告，民航署亦會與航空公司跟進其調查進度。

消防：無迹象火警 急煞後輪胎100℃

國泰上周六的客機急煞停飛事故，有稱飛機起落架曾發生火警。消防處機場消防隊指揮官黃思律昨在商台《在晴朗的一天出發》表示，事發當日凌晨零時41分接報一號客運站旁邊一架客機起落架發生火警，並已啟動疏散程序。機場消防局派出7輛消防車到現場，消防員到場後並到無發現火警迹象，目測起落架12個輪胎均已爆破或漏氣，經熱能探測器量度調查後，溫度達攝氏100度，要採取隔離措施，以及要以兩支「泡炮」戒備以便即時灌救。

黃稱，當時很多傷者滯留停機坪等待治理，部分人當時經登機橋前往客運大樓，另有部分機組人員仍留在機艙。大部分傷者擦傷，小部分傷者扭傷。對於何時進行疏散程序或打開逃生滑梯，他說沒有相關規定，主要由機長評估飛機安全而決定何時疏散。

同編號航班昨漏水延誤 國泰：不同機

另外，昨日凌晨國泰另一班同為CX880編號的航機機艙漏水，導致延誤起飛，國泰證實航機其中一個水箱損壞，導致在注水期間出現泄漏，稱兩事件是由兩架不同航機運作。國泰又表示，對受影響旅客深表歉意，已安排另一架航機運作航班，昨午啟程；延誤期間受影響乘客獲安排入住機場酒店休息。

相關字詞﹕消防處 客機 國泰航空

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