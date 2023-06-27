停業逾一載 甜品老店源記清拆

居於附近的李先生稱，光顧了源記數十年，店舖自去年開始停業時一直只在門外張貼「暫停營業」告示，但從未有結業消息。李先生對結業不感意外，但對失去傳統糖水老店略感惋惜。鄰近店舖的職員表示，源記一直落下鐵閘，不察覺近期有異樣，僅昨天突然見到清拆工程。

黃家和：老闆常抱怨防疫太嚴

黃家和同樣是源記熟客，與老闆相熟。他很喜歡吃源記的桑寄生蓮子蛋茶，更讚是「全香港最好的蓮子」。他說，去年停業時已感到好可惜，疫情對源記影響很大，生意大幅下跌，「以前晚間人流暢旺，如今變成冷清」，又稱源記老闆經常向他抱怨政府防疫措施太嚴謹。黃家和憶述，過去自己差不多每星期都光顧一次，結業前也見到80歲的老闆在收銀處負責收錢，仍「一眼關七」打點店舖。

翻查報道，源記開業於1855年，迄今經歷4代。最初於荷李活道經營，後搬到皇后大道西，戰後搬至正街現址。馳名的「桑寄生蓮子雙蛋茶」例必用雙龍碗加銻托奉上；其餘則用紅、黃萬壽無疆碗盛載。前特首曾蔭權、美國前駐港澳總領事夏千福等名人亦曾光顧。