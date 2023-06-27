明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 新冠疫情 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

停業逾一載 甜品老店源記清拆

【明報專訊】全港最老甜品店、有168年歷史的西環正街「源記甜品專家」停業超過一年後，昨天被證實正式結業。數名裝修工人在內做清拆工程，枱櫈已被清走，部分牆身也遭拆除。不少路過街坊都停下觀看店內情况，亦有人舉手機拍照留念。有附近居民表示源記閉門已久，對結業不感意外。與源記老闆相熟的香港餐飲聯業協會會長黃家和稱，疫情令源記生意大幅下跌，慨嘆結業可惜。

居於附近的李先生稱，光顧了源記數十年，店舖自去年開始停業時一直只在門外張貼「暫停營業」告示，但從未有結業消息。李先生對結業不感意外，但對失去傳統糖水老店略感惋惜。鄰近店舖的職員表示，源記一直落下鐵閘，不察覺近期有異樣，僅昨天突然見到清拆工程。

黃家和：老闆常抱怨防疫太嚴

黃家和同樣是源記熟客，與老闆相熟。他很喜歡吃源記的桑寄生蓮子蛋茶，更讚是「全香港最好的蓮子」。他說，去年停業時已感到好可惜，疫情對源記影響很大，生意大幅下跌，「以前晚間人流暢旺，如今變成冷清」，又稱源記老闆經常向他抱怨政府防疫措施太嚴謹。黃家和憶述，過去自己差不多每星期都光顧一次，結業前也見到80歲的老闆在收銀處負責收錢，仍「一眼關七」打點店舖。

翻查報道，源記開業於1855年，迄今經歷4代。最初於荷李活道經營，後搬到皇后大道西，戰後搬至正街現址。馳名的「桑寄生蓮子雙蛋茶」例必用雙龍碗加銻托奉上；其餘則用紅、黃萬壽無疆碗盛載。前特首曾蔭權、美國前駐港澳總領事夏千福等名人亦曾光顧。

相關字詞﹕源記甜品專家 老店

上 / 下一篇新聞

首日巡巴士小巴百班次 查核55人未見2元違例
首日巡巴士小巴百班次 查核55人未見2元違例
人大審議《愛國教育法》 對「港澳台同胞」設針對規定
人大審議《愛國教育法》 對「港澳台同胞」設針對規定
移台港人跌兩成 業界：審查變長
移台港人跌兩成 業界：審查變長
兩幼女誤食大麻糖昏迷 父表姑涉虐兒藏毒被捕
兩幼女誤食大麻糖昏迷 父表姑涉虐兒藏毒被捕
女督察盜竊罪成 官：不宜只罰款
女督察盜竊罪成 官：不宜只罰款
𨋢門夾繩 狗懸吊10秒脫險
𨋢門夾繩 狗懸吊10秒脫險
中大：復必泰科興可長期防新冠重症
中大：復必泰科興可長期防新冠重症
灣區護士讚港醫護病人融洽 稱懂廣東話 溝通無問題
灣區護士讚港醫護病人融洽 稱懂廣東話 溝通無問題
結案陳辭指新聞自由應比言論自由小 引兩世紀案例證傳媒影響力 控：基於國安 法庭須限制
結案陳辭指新聞自由應比言論自由小 引兩世紀案例證傳媒影響力 控：基於國安 法庭須限制
童樂居虐兒案 首區院認罪職員 囚27月暫最重
童樂居虐兒案 首區院認罪職員 囚27月暫最重
菜刀傷母襲救護 無業漢認罪還押
菜刀傷母襲救護 無業漢認罪還押
涉社交平台煽「港獨」 國安處拘一男
涉社交平台煽「港獨」 國安處拘一男
環團質疑康署不懂保育水松 詹志勇：移植不可行 政府：收地後限制開放確保管理
環團質疑康署不懂保育水松 詹志勇：移植不可行 政府：收地後限制開放確保管理
前哥球會長：唯舊場能雨天辦賽
前哥球會長：唯舊場能雨天辦賽
「最缺中層工程師」 學會再赴英搶港人回流
「最缺中層工程師」 學會再赴英搶港人回流
鄭國漢：政府有責牽頭復和 盼港人放下心結 各界給「犯過事」者更生機會
鄭國漢：政府有責牽頭復和 盼港人放下心結 各界給「犯過事」者更生機會
料大學北上難再獲大助 擬與內地校設聯合學院
料大學北上難再獲大助 擬與內地校設聯合學院
國泰急煞事故調查 一月內交初步報告
國泰急煞事故調查 一月內交初步報告
涉狎繼孫越柙漢8月再訊
涉狎繼孫越柙漢8月再訊
彭卓棋呈生意文件 曾被嘲大灣棋 官：證自己非反共？ 彭：展創業初選心路
彭卓棋呈生意文件 曾被嘲大灣棋 官：證自己非反共？ 彭：展創業初選心路
鄭達鴻：與區諾軒非好友 不清楚來函原因
鄭達鴻：與區諾軒非好友 不清楚來函原因
監獄外擄人 4人改控綁架
監獄外擄人 4人改控綁架
大灣區GBA新聞：東莞炒粉姐 盛裝掌勺吸200萬粉 代夫落場意外爆紅 每晚線上線下齊開檔
大灣區GBA新聞：東莞炒粉姐 盛裝掌勺吸200萬粉 代夫落場意外爆紅 每晚線上線下齊開檔
灣區手記：車陂龍舟 ／文：尚東美
灣區手記：車陂龍舟 ／文：尚東美
【Emily】粉絲姜誕「包車」應援 電車公司日進百萬元
【Emily】粉絲姜誕「包車」應援 電車公司日進百萬元
【Emily】李家超晤浙書記 12範疇達合作共識
【Emily】李家超晤浙書記 12範疇達合作共識
【Emily】嘉道理農場赤麂「菲菲」離世 享年19
【Emily】嘉道理農場赤麂「菲菲」離世 享年19
【Emily】維港水上音樂會 首8場今派電子飛
【Emily】維港水上音樂會 首8場今派電子飛
【Emily】生產力局「出車」教防「釣魚」 今駐灣仔
【Emily】生產力局「出車」教防「釣魚」 今駐灣仔
【Emily】新巴絕唱970X 七一凌晨長沙灣開
【Emily】新巴絕唱970X 七一凌晨長沙灣開