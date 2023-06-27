鄭國漢：政府有責牽頭復和 盼港人放下心結 各界給「犯過事」者更生機會

「現看事物可中間少少」 無法放下應移民

鄭國漢認為，政府是各持份者中最有責任牽頭讓社會走上復和路，促進社會和諧，其次是社會人士包括商界，舉例如僱主知悉應徵者「犯過事」，可給予機會，亦是復和方式之一。他又說，港人同時應放下成見，「香港人沒什麼深仇大恨，大家都只是對某些問題看法不一樣，有時激進少少，現時冷靜下來，看事物時可睇番中間少少」。他續說，如未能放下心結的港人應移民，「你在這裏不開心，沒可能搞香港獨立。所以他去一個更適合自己的地方，使（香港）社會少些張力。可以換人，覺得香港不適合就走，大量覺得適合的人進來」。

他校校長不滿 無悔現身觀察遊行

回顧10年任期難忘事，鄭國漢憶述2019年曾應學生要求現身「光復元朗」遊行，當日有人稱他為「港版蔡元培（已故北大校長）」，他稱其實蔡元培痛恨學生「搞事」，不同意冠上該稱號。他再澄清當時旨在到場觀察和感受「示威苦况和溫度」，透露有其他大學校長不滿其做法，但他至今沒後悔，稱學校鄰近元朗，「假如我的校園在蒲台島，我可能不會去」。他提到，有學生曾叫他挺身抵抗警察佈防，他則笑言年屆七十垂垂老矣，反問「如何保護學生呢？」

2013年上任之初，鄭國漢猶記得學生採敵對態度，批評非經一人一票選出，自己常被公審。鄭曾為梁振英競選特首時站台，當時被視「梁粉」。他昨說，起初學生會不願承認他為校長，慨嘆服務10年後日前參與學生會「紅們夜宴」年度傳統活動時，終被該會稱呼為校長。

稱無踢被捕者出校 交紀律委會跟進

嶺大現時停止為學生會代收會費及收回會址。鄭國漢有感學生會有「老鬼文化」，歷屆成員對現任幹事可施壓，是不良現象，但現時情况已改善。至於多少嶺大生因社會事件被捕或定罪，他未透露人數，強調校方沒將相關學生「踢出校」，學生獲釋後會交紀律委員會跟進學籍問題，校方會考慮學生是否有「懊悔的心」。他寄語學生現時應以學業為先，相信大部分學生都是沉寂，「搞事」學生屬少數，提醒「勿讓所謂理想蒙蔽雙眼」。