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港聞

港聞二

童樂居虐兒案 首區院認罪職員 囚27月暫最重

【明報專訊】香港保護兒童會院舍「童樂居」虐兒案，累計34名職員被起訴，其中56歲前幼兒工作員一周前承認11項虐兒罪，是首名在區院認罪的童樂居案被告。法官昨判刑指出，本案最嚴重之處，是被告於10天內7次對同一幼童施暴，包括用力踩臉和反覆用水樽撞口。雖無證據顯示眾人有表面傷痕，惟可以肯定他們過程中曾承受不必要的苦楚，最終判被告監禁27個月，是事件至今判刑最重的被告。

對一幼童10天7施暴「最嚴重」

被告陳麗娟被控共13項虐兒罪，她承認其中11罪，另兩罪存檔法庭，涉案日期介乎2021年11月20日至12月18日，共涉10人，即兩歲男童L、1歲男童R、兩歲女童C、3歲男童A、兩歲男童B、兩歲女童H及數名身分不詳兒童。

求情稱職員幼童比例失衡

官：事發時不涉嚴重人手不足

法官張潔宜判刑表示，童樂居的幼童大多遭遇家庭變故，需更多關懷，發生此類事件時亦無能力反抗或投訴。就虐兒罪而言，最高判監10年，上訴庭已重申必須判處阻嚇刑罰，以反映此等行為不受社會容許。辯方早前求情稱，案發時院舍職員與幼童比例失衡，惟法官認為大部分事件均不涉嚴重人手不足，雖然理解被告面對工作壓力，然而她未曾向僱主求助，加上未能肯定幼童案發前有不當行為而激怒被告，被告卻粗暴對待他們，違反社會信任。

「曾悉心照顧兒童」每罪減刑3月

張官續列舉被告的虐待行為，最為嚴重一次針對B，B因而哭泣大叫，貌似情緒受困擾，故採納30個月監禁為量刑起點；其次針對C及A，二人遭被告用膝蓋壓臉、用書本打頭等，採量刑起點24個月；其他事件歷時不長，嚴重程度中等，張官認為應以18個月為起點。扣除三分之一認罪減刑後，另考慮被告過往積極參與義務工作、悉心照顧兒童，每罪獲減3個月刑期，並基於總量刑原則，最終判囚27個月。

在裁判法院處理的16名童樂居案被告，15人已被定罪和判刑。11名認罪被告中，判罰最重為監禁一年兩周；不認罪5人中，有4人被裁定罪成，最重刑期為監禁15個月。

【案件編號：DCCC 541/22】

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