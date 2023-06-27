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港聞二

結案陳辭指新聞自由應比言論自由小 引兩世紀案例證傳媒影響力 控：基於國安 法庭須限制

【明報專訊】立場新聞母公司、前立場總編輯鍾沛權及時任署任總編輯林紹桐被控發布煽動刊物案，今年4月完成控辯雙方案情後，押後至昨天於區院續審。控方結案陳辭時追溯至19世紀的案例（見表），力陳傳媒影響力大，須施加適當限制，因此新聞比言論自由的空間窄，但強調法律界線清晰，對新聞自由「侵犯很微」；控方又重申，社會仍有國家安全危機，網上的煽動信息如同「播種」，時機成熟時便會長成強大勢力。審訊今續。

代表控方的署理助理刑事檢控專員伍淑娟首先陳辭，指傳媒有能力影響，甚至塑造公眾輿論，並追溯至1868年的案例，指法庭早在150年前已確認傳媒的影響力，在現今人人「機不離手」的社會，「沒有媒介比像立場新聞般的網媒有效」。辯方此時指出，香港在1868年尚未訂立及修訂本案控罪，古舊案例未必能協助法庭判斷。

引45宗反修例案 指大部分均認罪

「公眾清晰見紅線 鍾應彈指間掌握」

控方繼續引述中大傳播與民意調查中心在2019的傳媒公信力調查，當中立場新聞排名第二，《蘋果日報》則排首位，足見立場新聞的影響力。辯方隨即糾正，調查中排首位的是Now新聞，其次是香港電台，立場新聞位列第三。

此外，控方陳辭亦列出45宗源於2019年反修例運動的案件，包括共19宗煽動罪案件、前「學生動源」召集人鍾翰林案、中西區議會前主席鄭麗琼承認違反警員「起底禁制令」等，以佐證社會仍有「迫切」的國家安全危機。控方認為此等案例反映公眾對警方，以至中央的敵意深，容易受傳媒的假消息誤導；大部分煽動案的被告均認罪，證明公眾清晰看到「紅線」，故控方質疑鍾沛權理應「彈指之間掌握所有資訊，他怎會不知道呢？」

指網上發布有累積效果 如「那首歌」海外仍播

控方續指出，上述案例幾乎全部與互聯網有關，而網上信息一旦發布之後，便有累積效果，猶如種子等候時機萌芽成長，就像近日有日本留學生被控煽動罪；律政司入稟禁制「那首歌」後網上仍能聽到該歌曲，在海外的示威亦會播放。

「即使侵犯新聞自由，相比國家責任微不足道」

對於辯方爭議控罪不合憲，限制新聞自由，控方力陳法庭需要平衡新聞自由及國家維護國安的權利，而基於案發時香港特殊的政治環境，法庭有正當理由限制新聞自由；控方又重申，無意貶低新聞自由，但公眾依賴傳媒獲取資訊，傳媒應對社會負責任，法律只是要求傳媒謹慎工作，「即使有侵犯（新聞自由），相比起國家的責任仍是微不足道」。

舉《大公報》等案例 指煽動毋須證意圖

另外，控方列舉《大公報》案等多則來自上世紀的案例，主張毋須證明被告本身有煽動意圖，只須他知悉刊物的煽動成分仍執意發布，「不論是誰寫的，只要他發布了，他就要負責任」；控方亦毋須證明文章實際上煽動到任何人，只須證明被告能預計到文章有「潛在」煽動效果。

本案原定上周一（19日）結案陳辭，惟因控方代表伍淑娟確診新冠病毒，押後至昨天續審。伍昨甫開庭表示，自己仍在放病假，已盡力到庭處理結案陳辭，獲准坐下陳辭。她在庭上亦多次咳嗽，部分案例交由其副手閱讀。

【案件編號：DCCC 265/22】

明報記者

（立場新聞案）

相關字詞﹕區域法院 結案陳辭 林紹桐 鍾沛權 串謀發表煽動文字罪 立場新聞

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