灣區護士讚港醫護病人融洽 稱懂廣東話 溝通無問題

自介來自廣東 與病人打開話題

來自廣州市中山大學腫瘤防治中心、在沙田醫院內科及老人科病房實習的劉佳麗表示，自己在廣東省生活12年，以廣東話與病人交流無特別困難。她稱偶爾或因聲線小而病人聽不清楚，自己就會「大聲點」。英文方面，她稱因自己學過醫療英語，因此亦無太大問題。

來自廣東省中醫院的楊敏菲說，她會主動介紹自己來自廣東省，許多病人都樂意由此打開話題，「有婆婆會問我邊度嚟，我話廣州，佢就話自己後生時喺廣州買過樓，就咁一路傾落去」。

劉佳麗稱讚本港護士對待病人如親人一樣，又提到有不少長者患有認知障礙，「活在一個懷舊世界」，照顧難度頗大，舉例說，其中一名婆婆初入院時拒絕護士護理，香港的護士在跟婆婆家人溝通後，知悉她很喜歡小孩，便為婆婆準備了一個「公仔BB」逗婆婆開心，令她願接受護理。

分享內地「9073養老模式」

港可借鑑配合基層醫療

劉佳麗亦提及，來港後分享了內地「9073養老模式」，即90%長者居家養老，7%長者在社區支持下養老，如入住日託中心，剩下3%長者則在機構養老，如老人院，並指該模式需發展基層醫療配合，新界東醫院聯網老人科顧問護師史綺雯認為本港可借鑑相關模式。

醫管局表示，首批內地護士將一半時間在急症病房工作，一半在康復病房服務，以老人科及內科為主，由醫院安排住宿，並提供每月生活津貼。另外，現時內地護士須由臨牀導師一對一指導下參與基礎護理工作。被問到相關安排會否令醫院人手更加緊張，伊利沙伯醫院病房經理（內科）黃美玲稱，不少護理工作如收症及換尿片等難由一人單獨完成，內地護士協助有助減輕工作壓力及提高效率。醫管局代理總護理行政經理梁明表示，交流計劃第二批100名護士最快年底來港，稍後交代詳情。