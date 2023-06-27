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中大：復必泰科興可長期防新冠重症

【明報專訊】中大醫學院最新研究指出，不論是針對原始病毒株及Omicron變異株，復必泰或科興新冠疫苗均可激發免疫T細胞反應，能有效減低新冠病毒引起的重病和死亡風險。研究亦在兩種疫苗的不同接種情况中發現「記憶T細胞（Memory T cell）」，每當人體再次感染時，該種T細胞便會重新激活，有助長效保護。

再染疫時重新激活「記憶T細胞」

研究團隊於2021年3至8月在本地3間疫苗接種中心招募659名參加者，分為「接種兩劑復必泰或科興」、「接種同源或異源作加強劑」、「無接種加強劑」，或「曾感染任何一類新冠病毒株」，並在接種疫苗前後一個月收集血液樣本，以及在患者康復期間抽取其血液樣本。研究結果顯示，儘管兩種疫苗未能引發針對Omicron的中和抗體，但都能引發較大的T細胞反應，消除病毒感染的細胞，以減少病毒複製，阻止病情惡化，達至防重症及死亡作用。

研究指出，60歲或以上人士接種兩劑復必泰引發的T細胞反應，比兩劑科興更大，而接種第三劑復必泰或科興均能增強已減弱的T細胞反應。研究亦發現接種兩款疫苗後均出現記憶T細胞，當再次感染時會被重新激活，相信可長時間有效預防新冠引起的嚴重疾病，例如肺炎等呼吸系統重症。研究結果於醫學期刊《刺針》發表。

許樹昌：SARS記17年 信新冠得

中大醫學院呼吸系統科講座教授、內科及藥物治療學系主任許樹昌表示，新加坡曾研究2003年SARS康復者，17年後仍能在他們體內找到T細胞記憶。他認為有需要持續跟進接種者和康復者情况，以研究感染新冠後的T細胞記憶可維持多久，但目前相信可長時間維持，「如果SARS都記到，相信新冠都得」。研究團隊又相信疫苗對付其他新變異病毒株都可引發T細胞反應。許稱，如果新冠病毒因S蛋白出現變異而衍生新品種，意味只是減低出現抗體的能力，影響不到T細胞的認知，當相關新病毒出現時，記憶T細胞仍會重新出來，減低重症入院和死亡風險。

研究建議在針對XBB.1.5的疫苗應用前，高危群組應在最後一次感染後6個月，接種第一代或第二代疫苗作加強劑 。許樹昌表示，隨着變異病毒株出現，打針概念起了變化，「以前打針係防感染，但𠵱家遇到XBB你打到二價都唔係好有效（防感染）」，目前要視乎第三代針對XBB的疫苗對社區感染有否產生變化，可讓市民毋須頻密接種。

相關字詞﹕香港中文大學 中文 中大醫學院 新冠病毒 新冠疫苗

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