𨋢門夾繩 狗懸吊10秒脫險

目擊者：狗主似若無其事

事發於深水埗界限街2號界限街大樓，昨早10時許，一名男子帶同一隻史納莎進入升降機，疑未有留意狗正與一名女子玩耍，沒有隨行。閉路電視片段見到，男子獨自步入升降機，升降機疑夾住狗繩，將狗扯起懸吊，牠不停掙扎，有現場保安見狀，即按停電梯。史納莎最終自行掙脫狗繩，從高墮下，幸雙腳先着地。

目擊者表示，史納莎當時沒有吠叫，僅不停爬行掙扎，而狗繩長達5米，以薄布物料製造，懷疑電梯感應不到有異物夾住，故關門啓動，他形容男子似「若無其事」。

另有閉路電視片段顯示，男子曾伸手嘗試阻止升降機關門不果，不慌不忙按掣，其後被困升降機約20分鐘，坐下玩手機直至消防將他救出，部分狗繩則殘留於升降機內。警方到場調查，事件不涉虐畜，已將狗交還事主。事主鄰居、法團秘書何女士指事主平日出街會將狗繫在門外，任由狗隻在走廊亂吠及隨處便溺，行為討厭、不負責任。

機電署：狗帶過幼未能感應

機電署表示，涉事升降機門的重開裝置為機械式及光幕式二合一門刀，根據網上片段，由於狗帶過於幼細，未能被光幕式門刀的光束及機械式門刀感應，故此涉事升降機在關門後便向上運行。相關註冊升降機承辦商事後到場檢查，確認不涉及升降機故障。有熟悉升降機工程的前線人員表示，通常升降機門離地90厘米及120厘米處設有感應光束，但狗繩較幼，升降機門感應不到狗繩屬正常。