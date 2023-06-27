女督察盜竊罪成 官：不宜只罰款

食物放袋打結 稱分心忘付款

官：說法不合情理

被告吳詠恩（30歲）被控於去年11月4日在荃灣灣景廣場AEON超市，盜竊兩包藍莓、一包牛扒、一包新西蘭羊扒、一包新西蘭羊架、兩包凍蝦和一包魚柳，總值786.2元。

裁判官莫子聰裁決時引述控方案情指，是超市保安發現被告將凍肉及水果，放入其自備藍色環保袋內，並將袋口打結。其後被告於收銀處只支付3樽食用油約80元的價錢。被告審訊期間辯稱，藍色袋用於放置濕貨，她將袋口打結以防凍肉跌出來。案發時她因心事分神，包括煩惱與分居丈夫爭取兒子的撫養權，又正用手機與友人聊天，才一時忘記支付部分貨物付款。

莫官認為被告說法不合情理，因超市提供購物籃，將未付錢貨品放入自備環保袋的行為不恰當，容易惹人懷疑，而被告身為警察，理應對刑事案件有認識，無理由對此行為缺乏戒心；加上被告將藍色袋打結後不足兩分鐘已走到收銀處，付款時放下手機，認為沒有理由將貨品忘記得一乾二淨或分心。官又指盛着貨品的藍色袋有一定重量，足以提醒她袋內尚有未付錢貨品，故認為她沒說出真相。

莫官亦提及，被告聲稱的煩惱並非案發當日才發生，故非分心的理由。至於包括被告的分居丈夫在內共4名品格證人出庭力證被告人品，法庭相信被告的分居丈夫沒有動機要為被告開脫，但各人當時不在場及無接觸被告，故沒有基礎說明被告案發時的想法。

辯方求情時表示，希望法庭判處罰款，並指被告初犯、受到很大打擊，甚至提議可判較高額罰款；惟莫官直指罰款不合適，最終下令待索取相關報告後判刑。

【案件編號：WKCC72/23】