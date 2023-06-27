兩幼女誤食大麻糖昏迷 父表姑涉虐兒藏毒被捕

吐白沫送院 疑表姑誤餵食

據悉兩童家住天水圍天恒邨恒通樓，父母正分居，母早前搬出，兩童由25歲、當地盤工的姓陳父親照顧。兩童於屯門醫院兒童深切治療部留醫，昨晚仍昏迷，情况嚴重。

前日兩童口吐白沫送院，醫生追問下，其父承認家中存放大麻糖，懷疑兩女誤服。警方在醫院當場拘捕女童父親，押返住所搜查。警方調查後，相信女童的48歲表姑媽意外向兩童餵食「大麻糖」。二人涉嫌「對所看管兒童或少年人虐待或忽略」被捕，父親同時涉嫌藏毒，案件交元朗警區重案組跟進。

分居母：劑量大到成人頂唔順

女童母親在社交平台稱「兩個女，食咗陳先生擺在家的大麻朱古力/大麻糖，警察話劑量大到成年人都頂唔順」。她指原本已獲派公屋，最近亦拼搏掙錢，準備下個月裝修後三母女一同入住安樂窩，女兒亦選了自己的牀，現在「兩個女醒唔到，無意識，瞳孔放大」，感到「好內疚，好崩潰」。社署指涉事家庭為非政府機構綜合家庭服務中心個案，社工已接觸她們，會按需要跟進。

醫生：損智力可致命

兒科專科醫生葉柏強表示，事件完全不能接受，大麻在香港屬危險藥物，兒童誤服大麻可致神志錯亂、昏迷、休克甚至死亡。若兒童曾腦部缺氧，即使醒來亦可能有後遺症。醫學會會董、兒科專科醫生陳以誠相信兩名昏迷小童服用的分量不小，「肯定唔止一兩粒」，加上小朋友體型細，較大人容易過量吸收，十分危險。陳指大麻中毒或會破壞腦細胞，導致腦抽筋，可損智力。

葉柏強又指大麻含包括可治療腦癇病人的大麻二酚（CBD），以及可刺激中樞神經、令人上癮的四氫大麻酚（THC）。市面上部分大麻零食標榜只有CBD，沒有THC，葉稱不可信，因一般大麻零食便宜，沒可能精確提煉走THC。翻查資料，政府管制CBD的新法例今年2月1日生效。