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灣區手記：車陂龍舟 ／文：尚東美

【明報專訊】廣州傳統龍舟活動在疫後恢復，內地互聯網常笑這是「房東的貴族運動」，因為競渡賽事原本以村為單位，現時各村都變了出租屋密集的「城中村」，村民變身業主收租，也因此有錢請國家賽艇教練培訓，加上每條龍舟造價20萬元人民幣起，一支碳纖維槳叫價近千元，「貴族運動」名不虛傳。

天河區車陂村的龍舟活動因歷史上被番禺縣定為「官景」，故各村隊伍均要到此「趁景」，當地仍保留起龍、採青、賽龍、藏龍、散龍等傳統步驟，在2017年入選廣州市非遺。記者6月15日一早進入車陂，迎面而來的全是年輕上班族，行色匆匆趕往地鐵站。他們應是租客，為交租要搵兩餐，無暇觀摩業主的富貴遊戲。

村中則熱鬧非凡，有人問道：「石牌佬有冇來？獵德佬呢？」當得知這次只是車陂內部各村的比賽，有少許失望。車陂原為一個鄉，有蘇、梁、簡、麥等九大姓氏，共組成12支隊伍，有村民打聽「上次嗰個『殺手簡』今年有冇參加？」但凡某條船扒得慢，村民就不滿「𠵱家啲後生唔掂，都扒唔起嘅！」但一有哪條船特別快，村民又說「肯定係請人（外援），東莞啲中堂佬好鬼快」。

記者向前走幾步，有人拍拍肩膀示意不要再走，「前面燒炮仗啊」。不久，長長的紅紙在橋上「劈哩啪啦」爆開，一條龍舟在橋下扒過，那是對健兒最傳統的祝福。

文：尚東美

相關字詞﹕城中村 龍舟 灣區手記 大灣區

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