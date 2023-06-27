大灣區GBA新聞：東莞炒粉姐 盛裝掌勺吸200萬粉 代夫落場意外爆紅 每晚線上線下齊開檔

明報記者 林迎

「來吃粉的有香港人，也有台灣人，我也不清楚他們怎麼知道我的。」35歲的唐應是湖北應城人，13歲隨家人南下東莞。記者到訪的這一天，她身穿一件米色短外套，搭配黑色緊身裙，髮辮盤在腦後，持鑊鏟的兩隻手各戴一串手鏈，黑色口罩外露出精修過的眉毛和仿珍珠大耳環。

初時兩邊忙被拍上網 「勱志女性」媒體蜂擁

唐應最初的走紅，正是其與大牌檔「不修邊幅」風貌格格不入的時尚打扮。2021年3月疫情期間，原本主力炒粉的丈夫賈先生因患腱鞘炎無法開工，在附近經營美甲店的唐應就到檔口幫手。「就在同一條街上，有時顧客在烤手（指甲），我就過來幫一下，一天跑來跑去。」唐應說。

唐應從小喜歡打扮，「媽媽教我，女孩子不打扮是不能出門的」，每天要「執過造型」才到美甲店上班，炒粉時仍穿著。不料「盛裝炒粉」的身影被人拍下放到網上，旋即被貼上「新時代勵志女性」、「炒粉西施」、「最美老闆娘」等標籤，她也從此被稱為「炒粉姐」。大小傳媒、自媒體蜂擁而至，每晚都有人慕名而來，「有的人看不到我是不吃的，也有朋友是來拍我」。由於人氣太旺，有檸茶小販車特意停到其檔口附近，同一條街上亦開多了炒粉麵檔。

邊顧食客邊顧網友 教技巧亦聽建議

意識到互聯網威力無邊，唐應決定結束美甲店，在檔口打出「唐應炒粉姐」的招牌，並印上她受訪時的名句「當選擇不了生活的時候，就把生活過得精緻一點」。她在抖音、快手、火山三大直播平台註冊帳號，裝起手機支架、補光燈，每晚開檔就上線。唐應一邊招呼食客「吃什麼？有8塊、10塊、15塊的」，另一邊又回應網友，「有位朋友問炒粉要怎樣不坨（結塊）？其實在焯完水以後一定要泡冷水，然後瀝乾」，最後還不忘說「大家都來學炒粉，一起擺攤掙錢！」網友向她建議各種口味，她也會嘗試，再根據顧客反映調整。

然而，互聯網必有惡意留言，「炒粉姐」也遇過不少人身攻擊，「有人說我背後有『團隊』，其實都是我家人」。唐應四姊弟同在水口市場打拼十幾年，大姊和弟弟開美髮店，二姊開照相館，平時會互相照應，「我指甲是自己塗的，眉毛是自己畫的，頭髮是在弟弟店裏做的，衣服都是幾十塊錢，手鏈才九塊九」。

有網友稱她故意穿靚衫「博出位」，她就與對方賭氣，說自己從傍晚5點炒到凌晨1點都穿一套衣服，「有本事你就看七八個小時直播不要停」，最後她也不知道對方是否有看，「家人也勸我不要在意那1%的人，打幾個字就能傷害你。我也慢慢在開導自己，但我這個人比較好強，還沒有修煉到那樣的心境」。

腱鞘炎入院生意跌兩成 動刀後不敢長休

不過，唐應也坦言最近有「掉粉」（粉絲減少），「從最開始有媒體報道，我已經炒了3年多粉，每天也沒有什麼起色。幾塊錢的炒粉做不出山珍海味來。幾年時間人家都看膩了，我也不知道怎麼拍其他的」。每晚炒粉令她也患上腱鞘炎，肩部更一度要動手術，她入院期間檔口生意直跌兩成，令她不敢休息，術後10天又出山掌勺。

「互聯網是虛幻的 市場是穩定的」

「互聯網是虛幻的，但這邊市場是穩定的。」最低8元一碟的炒粉，每晚約做200碟，「疫情的時候反而更好，那時每晚做3000元（營業額），因為大家不能跑來跑去。疫情過後，有的人可能去了其他地方打工了」。唐亦明白大牌檔發展有限，嘗試與姊妹們湊錢做直播賣衫，「但坦白講，銷售慘淡」。

曾有MCN（網紅營運）公司想找唐應簽約，對她說「沒有團隊幫你是突破不了的」，被她拒絕，原因是她怕自己「讀得書少、不會說話」，擔心如果直播賣不出貨，反要賠錢給別人，「我看很多人簽了MCN的，最後也沒紅。最怕是沒有自由，被公司要求做一些違背意願的事情。雖然我現在沒什麼錢，但起碼可以安排自己的時間」。