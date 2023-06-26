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26工種輸外勞 孫玉菡：須證極大誠意已盡量本地招聘

【明報專訊】本港下月將推出建造業和運輸業輸入勞工計劃，對於有勞顧會勞方委員稱，留意到航空業界納入計劃的機場職位近期的本地招聘工資下跌，勞工及福利局長孫玉菡昨日表示，僱主必須向外勞提供不低於每月工資中位數的薪金，中位工資反映本地勞動市場現况，確保僱主不會聘用廉價勞工，以保障本地工人優先就業及權益，強調政府會嚴格把關，「不是純粹看招聘廣告」。

孫玉菡稱，現時勞動市場緊張，各行業工資均有升幅，當局理解勞方擔憂，政策局和部門會密切留意確保中位工資如實反映市况。他說，當局有連串工作鼓勵僱主聘請本地勞工，包括勞工處會繼續舉辦大型招聘會、積極轉介求職個案等。

政府同時提出放寬補充勞工計劃，暫准僱主就26個低技術工種申請輸入外勞兩年，包括侍應、收銀員等，預料第三季實施，而僱主須事先招聘4周、就每宗申請諮詢勞顧會等安排維持不變。孫玉菡重申，僱主必須充分向勞顧會顯示有極大誠意先盡可能招聘本地人，若仍有短缺，方會考慮該申請。

另外，新一屆扶貧委員會職權範圍刪去「透過按年更新貧窮線分析監察貧窮情况」，早前令外界關注是否取消貧窮線，孫玉菡昨在無綫《講清講楚》稱，使用收入訂出的貧窮線不夠清晰，認為應使用多個指標。被問及何時會有使用哪種量度方式的定案，他說政府會與扶貧委員會商討，盡可能今年內公布，如有技術細節需時研究，則盡可能於明年初公布。

指貧窮線不清晰

量度指標「盡可能今年公布」

被問到政府扶貧工作好像沒太大進展，孫表示不同意，認為今屆政府精準扶貧策略清晰，提到「共創明Teen計劃」只是扶貧第一步，未來還有社區客廳、在校課後託管等計劃。

相關字詞﹕貧窮線 勞福局 勞工 孫玉菡 輸入外勞

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