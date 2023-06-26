學砌蝸居家俬，「畢業」劏房婦助「新手」劏房婦

實習記者 梁彥諾

生活館辦木工班 街坊免費參與

劏房單位三尖八角，坊間難以買到合適家俬，加上劏房租期短，住戶不會花費太多於此。香港聖公會麥理浩夫人中心2017年開始在生活館舉辦木工班，聘請導師教街坊木工，至今已有逾80名劏房居民免費參與。

2019年入班、有4名子女的明姐（化名）說，以前會把子女衣服分別放進4個膠箱再疊高，每天拿衣服時都要翻箱倒籠；後來她在木工班學造四格抽屜櫃，節省不少時間和金錢。採訪當天，她對閘鋸、電鑽等用具駕輕就熟，其他街坊笑稱她「大家姐」。

「大熔爐」互授秘笈 社交網絡漸建

計劃今年踏入第二期，明姐與其他3名「舊生」升級成為「煥居匠人」，擔任助教協助其他街坊。無導師教班時，她們會在生活館當值，指導街坊製作家俬。中心會為匠人提供導師費，鼓勵他們在社區貢獻。導師Arthur說，木工班是個「大熔爐」，街坊劏房環境不同，令他們會互相分享經驗，「這個家裏可以鑽牆，那個不能，令他們有更多討論，衍生更多造家俬的方法」。

第二期課程有6堂，街坊從量度尺寸和設計學起，到安全切割木板，再按劏房空間需要製作家俬。街坊劉小姐製作出窄長吊櫃，來到最後一課，她要為吊櫃裝上木條掛架，卻分不清安裝方向，一班街坊遂圍着她七嘴八舌：「你用顏色筆mark番上下」、「不好寫字，直接畫箭嘴啦」、「明咪得囉」。

場面溫馨，卻得來不易。負責統籌第二期課程的煥居生活館項目幹事蘇雪晴說，街坊「本身不夠膽識人，又因為自己的處境，沒有自信心」，但木工班讓她們走出劏房，暫時放下生活壓力，讓她們重新找到個人價值，逐漸建立緊密的互助網絡。

製家俬「治癒」 同學「傾吓家頭細務」

街坊由零開始學習木工，有些起初連厘米與吋也分不清。最後一課，街坊紛紛說「好有成就感」。「煥居匠人」之一Sandy稱從不覺得木工很難，而自從生了小孩便「無晒自我」，但木工是少數能讓她「忘記身分」的事，當做到想要的家俬，亦感治癒。

另一「煥居匠人」阿燕（化名）說，有次下雨天令房間油漆剝落，她用上木工班學會的上油技巧翻新，「住劏房並不開心，但我起碼可以將間房整得乾乾淨淨，學到的是用得着的」。又有學員分享之前在班上造了個三層櫃，搬回家中，覺得櫃子有如「親生仔」，連女兒想碰碰也不准，她打趣說「如果第時要搬，其他東西不要，第一時間搬個櫃走」，班上大笑。

她們一唱一和，說木工班像個「大家庭」。新冠疫情3年阻隔溝通，對於劏房戶更甚。阿燕說，參與木工班前不認識太多人，但現在可以和木工班同學「像朋友一樣傾吓家頭細務」，又能交換街市行情。有時其他街坊走過，也會探頭看看學員工作，閒聊幾句。中心希望藉木工班聯繫更多劏房居民，邀請前學員擔當助教，更是想他們能創造自我價值，走出社區，以互助形式建構共融社區。

訪問結束後，幾名街坊「夾手夾腳」幫助劉小姐把吊櫃與電磁爐台從木枱搬上板車。「擺呢邊啦」、「小心呀」、「有無攞鑽頭呀」……數周前還不相識的她們，又讓生活館鬧哄哄起來。