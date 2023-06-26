明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 新冠疫情 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

資助短租地復修 25項目逾5億元獲批 川龍公校變身攝影文化中心 料年底啟用

【明報專訊】發展局於2019年推出10億元資助計劃，支援獲批短期租用空置政府用地的機構展開基本復修工程，例如地盤平整、搭建臨時構築物等，發展局助理秘書長（規劃）張文欣表示，至今共有25個項目獲得資助，批出資助額約5.12億元，當中7個項目已完成並投入運作，另有7個已開展建築工程，包括荃灣前川龍公立貫文學校，預料今年底會化身為攝影文化中心，餘下項目則在詳細設計及土地勘測階段。

錦田地收留動物 租金壓力大減

為善用土地資源，政府設有「可供短期使用的政府用地」計劃，讓非政府機構或社企申請臨時空置政府用地作社區、團體或非牟利用途。發展局長甯漢豪昨發表網誌指出，隨着愈來愈多項目相繼完成，活化作新的社區設施，政府會適時檢討資助計劃的運作，令更多非政府機構受惠。

荃灣前川龍公立貫文學校正進行建築工程，獲批租用該校舍的香港攝影文化協會董事張諾文表示，協會自2010年開始舉辦「香港國際攝影節」，搭建香港與世界各地攝影文化的溝通平台，2018年開始舉辦「衛星展覽」，與不同場地合作，把攝影文化帶到公共空間。協會一直希望有一個固定及可自由使用的空間，推動與地方文化結合的攝影發展，獲批租用空置校舍及資助正可推進他們的目標。

張文欣稱，資助計劃推出至今共有25個項目獲得資助，當中7個已投入運作，例如鰂魚涌海濱一幅政府用地已發展為社區空間「舍區」，為該區居民及附近工作的人提供一個「鬧市中的綠洲」。位於元朗錦田一幅政府用地則獲批租用作流浪動物收容中心，創辦人謝婉儀稱，中心以往在錦田租用的場地，每月租金達4萬多元，如今獲批短期租約用地，大大減輕經濟壓力。穆罕迪光亞伊斯蘭聯會獲批租用元朗一間舊校舍，以協助少數族裔融入社區，中心已落成啟用。

相關字詞﹕發展局 可供短期使用的政府用地計劃

上 / 下一篇新聞

教大校長憶2019年挑戰 3同學被定罪 兩人准復課 張仁良：不應迴避在囚學生前路問題
教大校長憶2019年挑戰 3同學被定罪 兩人准復課 張仁良：不應迴避在囚學生前路問題
出生率低 幼教師訓或要減學額
出生率低 幼教師訓或要減學額
見證「正名」最開心 指創科有突破
見證「正名」最開心 指創科有突破
今起查2元搭車 小巴商會憂「大鑼大鼓」效微
今起查2元搭車 小巴商會憂「大鑼大鼓」效微
疑拾漁具失足 六旬漢墮海亡 偕妻友東龍島岸釣 友人下水拯救不果受傷
疑拾漁具失足 六旬漢墮海亡 偕妻友東龍島岸釣 友人下水拯救不果受傷
港大校園重建地盤樑柱疑現「蜜蜂竇」孔洞
港大校園重建地盤樑柱疑現「蜜蜂竇」孔洞
調查：九成輪椅用家入店舖有顧慮
調查：九成輪椅用家入店舖有顧慮
李家超回顧上任一年 提3「堅持」涵說好港故事
李家超回顧上任一年 提3「堅持」涵說好港故事
國際龍舟賽熱鬧閉幕 福州隊金盃賽奪冠
國際龍舟賽熱鬧閉幕 福州隊金盃賽奪冠
陳茂波：擬放寬按保助換大單位 業界認同刺激交投 學者：有一定財富何須幫助？
陳茂波：擬放寬按保助換大單位 業界認同刺激交投 學者：有一定財富何須幫助？
樓宇復修資源中心 7．4起啟第二階段服務
樓宇復修資源中心 7．4起啟第二階段服務
10年後料6萬初小生逾600度近視 調查指三成學生靠保健 專家憂難發現惡化
10年後料6萬初小生逾600度近視 調查指三成學生靠保健 專家憂難發現惡化
工程車助「自炒」的士遭城巴猛撼 8人傷
工程車助「自炒」的士遭城巴猛撼 8人傷
學砌蝸居家俬，「畢業」劏房婦助「新手」劏房婦
學砌蝸居家俬，「畢業」劏房婦助「新手」劏房婦
26工種輸外勞 孫玉菡：須證極大誠意已盡量本地招聘
26工種輸外勞 孫玉菡：須證極大誠意已盡量本地招聘
蔡天鳳母發片悼「大寶貝」 「血肉之痛永刻我心」
蔡天鳳母發片悼「大寶貝」 「血肉之痛永刻我心」
撞壆反彈撼貨車 私家車「反肚」一傷
撞壆反彈撼貨車 私家車「反肚」一傷
港產植物雪糕 合亞洲人體質兼環保
港產植物雪糕 合亞洲人體質兼環保
擬與咖啡奶茶店 聯乘合作
擬與咖啡奶茶店 聯乘合作
大灣區GBA專題：首5月廣州租賃成交 科網行業佔近半 寫字樓需求回暖 科技電訊新主力
大灣區GBA專題：首5月廣州租賃成交 科網行業佔近半 寫字樓需求回暖 科技電訊新主力
大灣區GBA專題：供應續增需求未平衡 廣深寫字樓租金承壓
大灣區GBA專題：供應續增需求未平衡 廣深寫字樓租金承壓
【Emily】試ChatGPT譯稿多錯漏 葉劉批「目中似無建制派」
【Emily】試ChatGPT譯稿多錯漏 葉劉批「目中似無建制派」
【Emily】成立70年 良友之聲為孩子堅持紙本
【Emily】成立70年 良友之聲為孩子堅持紙本
【Emily】事隔5年 常秘部門首長北上進修考察
【Emily】事隔5年 常秘部門首長北上進修考察
【Emily】赴施祖祥追思會遇舊友 曾俊華：真正好打得嘅官員
【Emily】赴施祖祥追思會遇舊友 曾俊華：真正好打得嘅官員
【Emily】早年清華畢業 梁熙赴京再行禮
【Emily】早年清華畢業 梁熙赴京再行禮
【Emily】SEN學員為海洋公園夏水禮塗鴉
【Emily】SEN學員為海洋公園夏水禮塗鴉