資助短租地復修 25項目逾5億元獲批 川龍公校變身攝影文化中心 料年底啟用

錦田地收留動物 租金壓力大減

為善用土地資源，政府設有「可供短期使用的政府用地」計劃，讓非政府機構或社企申請臨時空置政府用地作社區、團體或非牟利用途。發展局長甯漢豪昨發表網誌指出，隨着愈來愈多項目相繼完成，活化作新的社區設施，政府會適時檢討資助計劃的運作，令更多非政府機構受惠。

荃灣前川龍公立貫文學校正進行建築工程，獲批租用該校舍的香港攝影文化協會董事張諾文表示，協會自2010年開始舉辦「香港國際攝影節」，搭建香港與世界各地攝影文化的溝通平台，2018年開始舉辦「衛星展覽」，與不同場地合作，把攝影文化帶到公共空間。協會一直希望有一個固定及可自由使用的空間，推動與地方文化結合的攝影發展，獲批租用空置校舍及資助正可推進他們的目標。

張文欣稱，資助計劃推出至今共有25個項目獲得資助，當中7個已投入運作，例如鰂魚涌海濱一幅政府用地已發展為社區空間「舍區」，為該區居民及附近工作的人提供一個「鬧市中的綠洲」。位於元朗錦田一幅政府用地則獲批租用作流浪動物收容中心，創辦人謝婉儀稱，中心以往在錦田租用的場地，每月租金達4萬多元，如今獲批短期租約用地，大大減輕經濟壓力。穆罕迪光亞伊斯蘭聯會獲批租用元朗一間舊校舍，以協助少數族裔融入社區，中心已落成啟用。