10年後料6萬初小生逾600度近視 調查指三成學生靠保健 專家憂難發現惡化

首次私家驗眼 近半揭近視

兩成達275度

香港執業眼科視光師協會在今年3月21日至4月30日以問卷訪問293名小學生家長，在自行帶子女驗眼的69%家長中，71%是因為子女視力出現問題，或聽老師、學童保健職員等建議，帶子女驗眼。會長郭偉華表示，學童保健的視力測試僅屬「篩查」性質，測試學童讀視力表能否合格，未有檢查及記錄遠視、近視、散光等度數或追蹤每年轉變，「例如學童連續兩年遠視（度數）快速減少，好大機會發展成近視，如無詳細記錄，這方面資料（度數）就可能被忽略」。

協會成員李一婷補充，即使學生健康服務中心轉介個案給衛生署視光師，也需「排好多個月」，讓不少家長寧找私人視光師驗眼。協會建議政府在基層醫療藍圖制定兒童近視控制政策，並資助學童自3歲起每年接受「綜合眼科視光檢查」，由同一名眼科視光師長期跟進。

倡納基層醫療 3歲起每年驗

調查中的初小學童平均近視達170度，高小平均200度。郭偉華稱，根據全球近視中心的近視加深模型，若初小學童無妥善處理近視，到17歲近視將超過600度。以2022年底本港人口數字、本次調查的近視學童比例推算，本港初小學童10年後將逾5.9萬人近視達600度以上。郭指出，近視逾600度的人當中，有3.2%視網膜脫落機率，按此估算5.9萬人或有逾1900宗視網膜脫落，建議家長在子女3至4歲時及早驗眼、控制近視。

協會亦建議家長選擇更有效的近視管理方法（見表），惟以近視控制鏡片為例，價錢可能貴正常鏡片3至4倍，盼當局向近視加深學童提供資助；亦可仿效新加坡2001年推行的「國家預防近視計劃」，包括資助有需要學童配眼鏡、公眾教育等。

學童日花逾4小時用電子產品

另外，調查中的學童平均每日花4.4小時用電子產品；有戶外活動的學童中，平均每日只得45分鐘。協會外務秘書蕭志忠建議家長安排子女每日兩小時戶外活動，以減緩子女近視加深。