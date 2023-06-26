樓宇復修資源中心 7．4起啟第二階段服務

韋志成昨發表網誌指出，「樓宇復修資源中心」在首階段開放的兩個多月期間，市建局團隊安排了逾30個來自不同界別的團體、約1000人參觀和使用資源中心的設施。

業主參觀後分享資訊 推動舊樓維修

韋志成說，其中一名參觀者陳太，居於佐敦吳松街一幢樓齡50年的舊樓單位，她是法團主席，該廈15年前已大維修一次，但事隔多年，公用地方又再老化，外牆滲水引致電線短路，但大廈業主多為長者，集資維修遇到困難。陳太早前參觀中心後，隨即將申請資助等資訊向法團成員分享，法團經商討後，決定在7月中旬開業主大會商討，決定是否參加「樓宇更新大行動2.0」及「消防安全改善工程資助計劃」第三輪申請。韋志成表示，樂見中心發揮推動作用，令業主不再為大廈維修感到一籌莫展。