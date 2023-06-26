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陳茂波：擬放寬按保助換大單位 業界認同刺激交投 學者：有一定財富何須幫助？

【明報專訊】財政司長陳茂波繼早前表示考慮放寬首置按揭後，昨再「鬆口」稱，擬為「換樓客」放寬現行按揭措施，並以大單位為目標。經絡按揭轉介首席副總裁曹德明建議放寬按揭保險計劃最高九成按揭的樓價上限至2000萬元；中原按揭董事總經理王美鳳則提議，回復辣招前的七成按揭上限樓按措施，認為更有刺激作用。不過，有經濟學者不同意為已擁有一定財富的「換樓客」放寬按揭成數，亦相信無助刺激樓市交投。

陳茂波本月初在立法會財經事務委員會表示，暫無意調整樓市「辣招」，但會考慮進一步為首置人士放寬按揭成數。他昨日在商台節目《政好星期天》稱，正與金管局研究有關放寬首置按揭成數的措施，稍後會有公布，強調主要是希望協助買樓自住的市民，並視乎物業價值，考慮「按揭成數係咪進一步有得諗」。

稱現按保九成 放寬空間不大

他稱，目前中小型單位連同按揭保險的最高按揭成數為九成，「已經差不多」，但有市民反映在建立家庭或生育後想換較大單位，「這方面是否可考慮？究竟劃界在哪裏？我們正在審視」。他強調，須在金融安全和保障市民利益的前提下考慮「微調」。

參考金管局及香港按揭證券有限公司資料，自去年2月進一步放寬按揭保險計劃安排（俗稱「波叔plan」），至今年4月最新數據顯示，透過按保計劃敘做高成數按揭的比例佔整體按揭宗數逾36%（見圖），較去年3月25.1%大增。

曹德明稱，現時按保措施主要幫助首置人士，市場交投亦集中1000萬元以下的物業，「換樓客」想購入千萬元以上大單位不容易，交投亦較淡靜。他建議，政府將按保計劃最高九成按揭貸款的樓價上限，由現時1000萬元放寬至2000萬元，認為在維持雙倍印花稅等措施下，不會令樓市暴升，但可為市民提供多個選擇。

按金管局規定，現時1000萬元或以上單位，最高按揭上限50%，而透過按揭保險計劃，1125萬至1920萬元單位的最高按揭上限為90%，但金額上限為960萬元，換言之，約1371萬元的物業可做最高按揭70%，1600萬元的物業則為60%。

王美鳳相信放寬大單位按揭措施可刺激換樓鏈，但認為大單位買家較少透過按保做高成數按揭，因保險費不低，她建議政府考慮回復辣招前的七成按揭上限樓按措施；但她同意政府同時檢討1371萬元或以上單位的最高按揭成數，減輕買家首期負擔。

莊太量：撤辣更可取

中大劉佐德全球經濟及金融研究所常務所長莊太量不同意放寬按揭成數，認為換樓客已透過現有單位累積一定財富，反問「為什麼要幫他們？」他又說，放寬按揭成數亦難刺激交投量增加，認為「撤辣」更可取。

美料再加息 業界：不會增風險

另外，陳茂波稱，市場估計下半年美國有可能再加息一至兩次，呼籲市民小心供樓。曹德明和王美鳳均相信美國再加息不會增加放寬大單位按揭成數的風險。

相關字詞﹕換樓客 按揭保險 陳茂波

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