李家超回顧上任一年 提3「堅持」涵說好港故事

稱習講話成今屆政府施政藍圖

李家超在文中提到，國家主席習近平一年前視察香港，發表的重要講話中提到的「四個必須」、「四點希望」和「青年興，則香港興」成為本屆政府的施政藍圖。他列出政府過去一年的政策，包括「着力提高治理水平」、「不斷增強發展動能」、「切實排解民生憂難」、以及「共同維護和諧穩定」等範疇，成立不同政策組、藍圖等計劃，帶領社會各界說好香港故事。

「形成更廣泛國內外撐一國兩制戰線」

他隨後提及「三個堅持」，包括全方位凝聚各界力量，「團結政府和市民更好地發揮好」一國兩制下香港的優勢，增強愛國精神，「形成更廣泛的國內外支持一國兩制的統一戰線」。他亦提到，部分政策措施已開始有結果，但「謀幸福」和「謀發展」是持續和長遠工程，需加倍努力，同時亦需持續鞏固香港國際金融、貿易、航運中心地位等新興優勢，帶香港在國際舞台發光發亮。

李家超連日在社交媒體上載短片，講述上任一年的感受，稱展望未來，會繼續「以行動爭取信任，以結果拉近距離，以成績凝聚互信」。