調查：九成輪椅用家入店舖有顧慮

調查機構訪觀塘650舖 九成沒無障礙設計

經緯青年商會今年5至6月訪問206人，包括輪椅使用者與照顧者以及一般市民，其中輪椅使用者佔35%。結果顯示，55.6%受訪輪椅使用者認為社會上無障礙設施不足夠，包括未有設置無障礙通道、提供臨時斜板、輪椅人士可用座位等；54.2%指遇到出行困難時乏人協助，48%表示感到出行不便，產生出行顧慮。

逾半指港無障礙設施不足

調查又顯示，逾九成輪椅使用者稱進入店舖時會有顧慮，主要原因是店舖無足夠無障礙設施的佔81.4%，其次是引起他人不便（71.4%）；30%則表示因沒有他人支援或協助。整體受訪者而言，九成表示店舖職員對照顧輪椅使用者的認知不足。

使用輪椅10年的香港傷健協會傷健學院項目幹事伍振熾指出，大眾普遍誤解輪椅人士「論盡」，經常有餐廳員工認為店舖空間不足而拒絕他入內，又或指示他到特定位置，其實舖內空間足夠輪椅進入，而職員認知不足。不過，伍亦認為本港無障礙設施一直在增加，例如10年前並非每架巴士都可接載輪椅人士，要靠「撞彩」和等待，現時每架都設無障礙設施，不需再久等。

倡推友善標誌 增出行意欲

商會倡議推出「友善對待輪椅使用者」標誌，涵蓋無障礙設施及員工友善對待，令輪椅人士容易識別相關店舖，增加出行意欲；亦建議加強店舖員工在照顧入店輪椅人士的培訓，培養敏感度、同理心以及處理技巧，促進社會共融。政府方面，商會呼籲相關部門檢視現行尤其舊區的「暢通無阻通道」設計法規及店舖處所的無障礙設施，建立更共融和無障礙的城市。