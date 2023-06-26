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港聞二

港大校園重建地盤樑柱疑現「蜜蜂竇」孔洞

【明報專訊】港大位於薄扶林的教職員宿舍工程被指施工質素欠佳，「香港方略」首席研究員潘焯鴻昨於社交網站發文及上載多張照片，顯示正在施工的大樓有部分樑柱出現石屎「蜜蜂竇」空洞及鋼筋外露等，擔心有「空心柱」問題，促港大嚴肅跟進調查是否需拆卸重建，以免影響樓宇結構。

精進承建料明年完工 港大：嚴肅跟進

據了解，涉事地盤位於港島薄扶林142號的「西高山校園重建計劃」，為學生及教職員工各自提供兩棟宿舍大樓，合共約1300個單位，預計明年完工。港大物業處網頁顯示，該項目的首席顧問公司為李景勳、雷煥庭建築師有限公司，承建商為精進建築有限公司，去年曾涉及安達臣道地盤冧天秤3死事件。

潘焯鴻：顧問公司曾反映不滿 多月未改善

潘焯鴻表示，據他了解，涉事工程項目的顧問公司不滿建築質素，已向港大管理層反映，但情况維持多月未見改善。其帖文附有10多張照片，顯示正在施工的樑柱表面凹凸不平或崩缺，以及出現蜂窩狀空洞。他指部分樑柱疑是主力柱，位於教職員宿舍LG3及L2，若調查發現是空心柱，或需拆卸重建。

港大發言人表示，港大一向非常重視所有校園建設工程的質素，對施工要求非常嚴格，一直嚴密監督工程進展，如有不善之處，會即時要求承建商妥善處理及改進；港大正就上述情况與有關承建商嚴肅跟進。

結構工程師倪學仁看過照片後表示，部分樑柱出現密集孔洞，俗稱「蜜蜂竇」，通常是灌注混凝土時震動不足，內裏水分或空氣未能向上排走，在混凝土中佔據空間，當混凝土乾了就會形成孔洞。

倪學仁指出，若「蜜蜂竇」只在表面不難處理，回填水泥砂漿就可，但視覺上仍有瑕疵；如內部中空就較難處理，要先確定範圍，用灌漿模式修理，較嚴重情况則需拆卸重新灌注石屎。他指石屎質素欠佳有可能影響結構，但相信駐地盤工程師不會收貨，承建商必須處理。

相關字詞﹕港大西高山校園重建

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