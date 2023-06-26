疑拾漁具失足 六旬漢墮海亡 偕妻友東龍島岸釣 友人下水拯救不果受傷

警方昨午12時許接獲一名女子報案稱，女子於東龍島划直立板時，見到一名男子在牙鷹排對開約10米海面載浮載沉，懷疑遇溺。水警接報到場救起該名68歲陳姓男子，當時他已昏迷，水警輪將之送至小西灣碼頭再由救護車送院，搶救後證實不治。據悉，陳患有高血壓逾10年。

據了解，陳與妻子及友人於東龍島岸邊釣魚，其間有釣具掉入海中，陳企圖撈起釣具時突然失平衡墮海。同行友人發現後隨即下水，惟拯救不果。陳其後由到場水警救起，下海拯救的66歲友人背部及手部受傷，由救護車送院治理。警方初步調查相信，陳於岸邊釣魚時懷疑失足墮海，案件列「有人遇溺」，死因待驗屍確定。

另一六旬漢西貢出海游泳溺斃

另外，67歲譚姓男子昨早與一行26人於西貢出海遊船河，遊艇其後靠停大浪西灣，有人下水暢泳。昨午1時許，有人發現譚失去蹤影，其後發現他在大浪西灣邊昏迷，遂報警求助。飛行服務隊直升機到場將譚吊起送往東區醫院，搶救不治。警方初步調查相信，譚於游泳期間懷疑遇溺失蹤，及後被發現於大浪西灣石灘，案件列「有人送院時死亡」，死因待驗屍確定。據了解，譚被發現時已昏迷，嘴唇發紫，有人即場為他急救及報警。

拯溺工會籲拋浮具施救 勿輕易下水

港九拯溺員工會副主席胡啟榮表示，海邊懸崖峭壁及礁石位置或有青苔、碎石，或會令人失足墮下，甚至遭駛經船舶翻起尾浪捲走，前往時應加倍小心，「就算識游水都好危險，岸邊啲浪打埋嚟又捲出去」。另外，他提到久未游水的泳客不宜於海中心下水游泳，建議先在泳灘練習，讓身體有時間適應，其後到深海再以浮具協助游泳，「有啲人喺泳池游到好叻都好，一去大海就驚，一驚就亂咁抓」；市民如見同行人士懷疑遇溺，應拋下浮具施救，不宜輕舉妄動下水救人。