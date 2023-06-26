今起查2元搭車 小巴商會憂「大鑼大鼓」效微

運輸署會聯同公共交通營辦商職員和外判保安組成3人小隊，在全港專營巴士和小巴路線，以及渡輪航線開展聯合行動，監察乘客支付費用，加強打擊不合資格者違規使用2元乘車優惠，小隊會要求乘客出示身分證明文件和八達通或「樂悠咭」相關資料。如發現違規會視乎情况提出檢控，刑罰包括監禁。

孫玉菡：行動針對違規使用

孫玉菡昨出席無綫節目《講清講楚》後見傳媒，被問到對於打擊2元乘車優惠濫用情况的目標或成效，以及會否限制「長車短搭」等。他回應時強調，今次行動是針對違規使用，即不具資格享用2元優惠卻使用者，重申當局會嚴厲執法，「政府這一刻最重要的工作是打擊違規使用，其他方面不是我們當前重點」。

公共小巴總商會主席凌志強表示，優惠計劃的補貼額由公帑支付，如乘客不合資格「梗係要捉」，又認為應再提高罰款。他說，小巴司機如懷疑乘客濫用，或要求出示長者卡，但司機往往怕被「尋仇」，一般會避免與乘客爭辯，建議政府規定相關乘客須向司機展示長者卡，以減爭拗。對於打擊濫用行動會維持兩個月，他認為「做一年半年都冇問題」，重點在於成效，建議安排便衣人員突擊檢查，「（見到穿制服者）係人（濫用者）都唔搭啦！人哋都會拍正常卡」。

另外，港鐵昨起實施新票價，平均加幅2.3%，逾九成乘客每程車費加不多於4角；同時調高違規使用2元乘車優惠及逃票罰款，重鐵網絡附加費由500元增至1000元，輕鐵及港鐵巴士附加費由290元增至370元。本報記者昨午3時至4時半分別到灣仔、銅鑼灣及北角港鐵站觀察約半小時，過程未見職員查票，亦不見有乘客逃票。至於屯馬線的元朗、天水圍、兆康港鐵站，有兩名港鐵制服人員舉起印有「入閘時請使用正確有效的車票」的提示牌。