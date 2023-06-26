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見證「正名」最開心 指創科有突破

【明報專訊】卸任在即，教育大學校長張仁良表示，任內其中最開心的一件事是2016年見證香港教育學院「正名」為香港教育大學，之後收生水平提升，畢業生薪酬亦有改善。他回顧教大發展路，指約在2017至2018年或之前，教大在創科相關的國際比賽鮮有獲獎，樂見現已「銳變」，校方現正積極推動創新科技發展。

日內瓦國際發明展奪7獎

談起往事，張仁良說，行政長官每年也舉辦活動嘉許在「日內瓦國際發明展」的得獎者。他記得有一次時任特首林鄭月娥邀請各資助大學校長出席，「林鄭一看見我，就問：『張仁良你來做什麼？』當時她不覺得教大有機會創新」。張稱教大現積極發展創新和創科，「社會各階層覺得我們只懂做師範（課程），其實我們還會做很多事情。」

教大在今屆日內瓦國際發明展獲頒7個獎項，其中科學與環境學系副教授曾耀輝的團隊，利用現時用於一般水質分析實驗室的儀器，用作監測水樣本的微塑膠水平，新技術有助更快完成測試及減低檢測成本，奪「評判特別嘉許金獎」。

不認同教師禁學生用AI

另外，如何在教學上運用AI（人工智能）近來備受關注，張仁良認為，學生應學懂正確使用新科技，舉例教師可要求學生申報做功課時有否使用聊天機械人ChatGPT。他不認同有教師一律禁止學生使用AI的做法，相信「老師都要與時並進」。

相關字詞﹕教育大學 張仁良

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