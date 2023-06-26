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教大校長憶2019年挑戰 3同學被定罪 兩人准復課 張仁良：不應迴避在囚學生前路問題

【明報專訊】2019年反修例事件有約1萬人被捕，其中包括約4000名學生。教育大學校長張仁良日前在傳媒午宴透露，共有3名教大學生在反修例事件中先後被定罪，當中兩名非師訓課程學生經校方審視後，獲准重返教大讀書。今年8月底卸任的他回顧在教大的10年寒暑，形容2019年經歷重大挑戰，強調「教育工作者必須堅守重要的核心價值和原則，寸步不讓」，重申反對任何形式的暴力；但隨着社會秩序復常，他認為不應該迴避在囚學生的前路問題，冀盡量支援鐵窗內的學生接受教育。

荔枝角探學生 聞哭「心悒」

現時有6間資助大學的校長都是政府委任的「太平紳士」，張仁良由2007年起擔任。他說，10多年來不時「巡監」，走入牆內聆聽在囚者的意見和投訴，印象較深的一次是探望一名教大生。該學生在2019年因為身上被檢獲士巴拿等被捕，被控管有攻擊性武器，不准保釋。當時張仁良親自到訪荔枝角收押所，要以訪客身分在等候室逾一小時，「有紋身大佬坐在旁。好似看電視（情節）有塊玻璃（隔着囚友和探訪者），我是第一次要拿起電話傾，個小朋友一見到我就喊，我也心悒了」。

學分轉移支援在囚生學習

今年4月，懲教署與8間資助大學簽訂合作備忘錄，支援有悔意的在囚學生學習，包括學分轉移，張仁良當日代表教大簽署。他認為應盡量支援在囚學生，「希望他們（學生）不幸坐監期間可善用時間讀書，我們（教大）會承認一些分數」。他又透露，教大設專責委員會逐一檢視學生獲釋後可否重返校園，至今已批准兩名非師訓課程學生回到教大讀書，另有一人定罪前已畢業，但指如有案底難成為註冊教師。他說，教大的涉案學生人數少，「我覺得教大的學生都比較純，要做老師，所以在社會參與方面……都有參與，但未必是行得最前那一班」。

張仁良在教大刊物《超越教育》回顧任內工作，提到反修例運動時面臨重大挑戰，「激進主義抬頭，社會瀰漫暴力衝突」，又指聆聽學生訴求時，「教育工作者必須堅守重要的核心價值和原則，寸步不讓」。張日前受訪時解釋，當年舉行多場學生會面活動，「但願意聆聽不等於同意對方立場」，重申他不同意任何形式的暴力。

大字報風波「我日日被bully」

此外，張仁良表示任內有不少艱難時刻，其一是2017年大字報風波，時任副教育局長蔡若蓮的兒子墮樓身亡，教大「民主牆」同日張貼了冒犯字句，有「恭喜」字眼。他說當時每日收到幾百封電郵罵他，「日日我都被人bully（欺凌），兩邊都罵我，有人叫我踢走學生，有人說要有言論自由、保護學生云云」，他指學生當時是針對政府，作為校長更要跟他們多溝通。

指真正運作有選舉有代表性

「那就可以有學生會」

張仁良將在8月31日卸任校長，由學術及首席副校長李子建接棒，交接的工作亦包括學生事務。教大現時不承認學生會地位，已停止代收會費及收回會址等。校方表示，現設專責委員會跟進學生管治事宜，由教大學者呂大樂任主席。張仁良說，學生會長期以「臨政（臨時行政委員會）」形式運作，成員恣意找朋友續任下屆臨政，缺乏代表性，故校方凍結該會上千萬元資產，「當學生會可真正運作，有選舉，有代表性，那就可以有學生會」。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676

相關字詞﹕教育大學 被捕學生 反修例 張仁良

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