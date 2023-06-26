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【Emily】成立70年 良友之聲為孩子堅持紙本

【明報專訊】唔經唔覺，出版全港最長壽綜合兒童雜誌嘅良友之聲出版社已經成立70年，佢哋噚日舉辦咗一個以「跨越困難」為主題嘅活動，回顧出版社嘅演變同講吓雜誌堅持出版實體書嘅原因，亦展示咗《良友之聲》畫報第一期（1968年），同《樂鋒報》畫報第一期（1973年）合訂本，畀大家回味一下。活動上有小朋友用故事創作、短片、或繪畫嘅形式分享生活中嘅喜樂，其中創作力高嘅15名初小組學生和15名高小組學生獲獎。

《良友之聲》歷史悠久，《老夫子》漫畫家王家禧（筆名王澤）早年更喺良友之聲出版社兼務編繪工作，為多期《樂鋒報》繪製封面，並於《良友之聲》雜誌連載「小夫子」。

《良友之聲》文字版早於1953年開始，而《良友之聲》畫報之後喺1968年6月創刊，《樂鋒報》畫報就喺1973年9月創刊。出版實體書70年嘅良友之聲話，一直與時並進，近年加入AR（擴增實境）元素增加實體閱讀嘅趣味，進一步解釋科學原理，或者係故事嘅延伸，務求每個月也能為小讀者製造驚喜，送上唔同「彩蛋」。良友之聲出版社社長梁熾才神父話，因為留意到讀實體書嘅小朋友通常有較好集中力，而喺呢個資訊過多嘅社會，更需要為小朋友提供線下閱讀機會，等佢哋從小培養閱讀習慣。

相關字詞﹕良友之聲 老夫子 出版社

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