【Emily】試ChatGPT譯稿多錯漏 葉劉批「目中似無建制派」

葉太喺facebook形容，ChatGPT嘅翻譯結果令人啼笑皆非，仲將民建聯主席李慧琼譯為行政會議召集人、勞福局長就仲係前局長羅致光、民政及青年事務局長就係「徐英偉小姐」，只有發展局長甯漢豪係啱嘅。葉太認為，資料庫不但冇更新至最新版本，而且對香港政壇及政治人物毫無認識，批評「目中似乎並無建制派」。

講開又講，近日Adrian同葉太經常一齊出席活動，日前去咗屯門警署向警方頒錦旗，以表揚人員處理一宗案件時嘅表現，並合照留念，其中一張係Adrian同太太與屯門警區副指揮官黃浩瀚高級警司嘅合照，但何敬康揀嘅相片，太太就合埋咗眼。本來應該冇人留意到，點知民建聯立法會議員梁熙就喺facebook問Adrian，講笑話何太知唔知呢張合照會放上網，Adrian就回覆話知道，仲話以為冇人會睇到。唔知梁熙咁樣分享法，有冇搞到Adrian要被扭耳仔呢。