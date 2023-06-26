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大灣區GBA專題：供應續增需求未平衡 廣深寫字樓租金承壓

【明報專訊】雖然廣深寫字樓租賃市場疫後有生力軍，仲量聯行華南區董事總經理吳仲豪認為，今年兩地寫字樓仍面對供過於求，其因有三。「第一，從現階段來看，今年上半年的寫字樓租賃需求，主要來自於疫情期間積累需求的釋放」，以廣州為例，部分企業受去年下半年當地新冠疫情影響，租賃需求被積壓，這些企業今年首季才有機會真正重新了解當地市場情况，籌劃發展計劃。此外，因部分企業未能在短時間內做出決定並完成租賃交易，「因此廣州寫字樓租賃需求，目前仍處於修復階段，市場實際成交情况與去年同期相比，並未見十分顯著反彈」。

現屬釋放積累需求 按年未顯著反彈

「其二是新增需求尚未恢復。」吳仲豪道，出於對宏觀經濟不確定的擔憂，仍有不少企業對加大投入於辦公室持相對保守和謹慎態度。另一方面，疫情下企業更重視降本增效，現時更多是企業的搬遷需求，辦公室的增量需求相對有限。

第三也是較重要的是，廣深新增寫字樓供應量仍高企，其中廣州今年是「供應大年」，年初以來已有多個甲級辦公樓項目竣工，吳仲豪預計至2025年廣州每年平均新增供應超過100萬平方米；深圳今年同樣有大量新增供應集中入市，估計到2025年每年平均新供應約160萬平方米。新增供應大加上需求未完全恢復，增加了廣深寫字樓的去化壓力。

吳仲豪預料，今年上半年廣深寫字樓供過於求會加劇，不過短期來看，內地經濟今年下半年有望進一步復蘇，企業預期可望持續修復，帶動租賃需求；惟亦要注意國際地緣政治衝突、需求疲弱等一系列外部不穩定因素，可能導致部分企業仍採取謹慎的租賃策略。「考慮到業主仍要面臨一定的去化壓力，預計今年廣深寫字樓租金走勢會繼續承壓」，他補充。

相關字詞﹕寫字樓 深圳 廣州 大灣區

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