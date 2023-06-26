大灣區GBA專題：供應續增需求未平衡 廣深寫字樓租金承壓

現屬釋放積累需求 按年未顯著反彈

「其二是新增需求尚未恢復。」吳仲豪道，出於對宏觀經濟不確定的擔憂，仍有不少企業對加大投入於辦公室持相對保守和謹慎態度。另一方面，疫情下企業更重視降本增效，現時更多是企業的搬遷需求，辦公室的增量需求相對有限。

第三也是較重要的是，廣深新增寫字樓供應量仍高企，其中廣州今年是「供應大年」，年初以來已有多個甲級辦公樓項目竣工，吳仲豪預計至2025年廣州每年平均新增供應超過100萬平方米；深圳今年同樣有大量新增供應集中入市，估計到2025年每年平均新供應約160萬平方米。新增供應大加上需求未完全恢復，增加了廣深寫字樓的去化壓力。

吳仲豪預料，今年上半年廣深寫字樓供過於求會加劇，不過短期來看，內地經濟今年下半年有望進一步復蘇，企業預期可望持續修復，帶動租賃需求；惟亦要注意國際地緣政治衝突、需求疲弱等一系列外部不穩定因素，可能導致部分企業仍採取謹慎的租賃策略。「考慮到業主仍要面臨一定的去化壓力，預計今年廣深寫字樓租金走勢會繼續承壓」，他補充。