大灣區GBA專題：首5月廣州租賃成交 科網行業佔近半 寫字樓需求回暖 科技電訊新主力

明報記者 陳子凌

外資化妝電商租琶洲3萬米

「你見很多商場都多了不少香港人身影。」吳仲豪表示，通關後內地與香港的人員往來及商務交流快速增加，隨着經濟社會活動逐步回歸正常化，企業信心提振，也在思考拓展大灣區市場。「最明顯的變化是，今年首季問詢及實地考察廣深寫字樓的數量，較去年下半年有顯著提升。」吳仲豪留意到港資與外資企業也願意重新了解廣深市場最新情况，推動租賃交投活躍回暖，一定程度上促成一些成交落地，當中包括一間外資化妝品電商在今年上半年租下廣州市琶洲逾3萬平方米的辦公空間，以及友邦保險在深圳市福田CBD搬遷及擴租了大面積的寫字樓。

消費復蘇 深圳零售貿易類租賃升

細分的話，吳仲豪說，像銀行、證券、基金和保險等傳統金融業對深圳寫字樓的需求支撐力較強，因隨着通關後往來便利，商務及跨境金融需求增加，例如部分港資保險企業便在深圳增聘人手，加大業務推廣力度，加上像前海金融30條等金融相關政策，利好金融業前景，拉動深圳寫字樓需求。而消費的逐步復蘇，也使深圳零售和貿易類企業的租賃需求回暖。

至於廣州，據仲量聯行追蹤的今年首5個月寫字樓市場成交數據來看，科技互聯網行業租賃成交佔比達48.1%，一方面與廣州積極推動電商產業的發展有關，另一要因則是受上述外資化妝品電商的租賃成交帶動佔比上升；另外，專業服務業企業長期以來是廣州寫字樓主要租賃需求來源之一，此行業今年首5個月的租賃成交比例穩定（見表）。

「除了傳統行業支撐起廣深的寫字樓租賃市場，我們亦不能忽視市場新經濟相關行業需求的湧現。」吳仲豪指出，在國家講求高質量發展的大環境下，產業升級與高端製造業像晶片半導體等產業的寫字樓租賃需求更顯張力，TMT等新興產業也是生力軍，「大灣區內相關產業的供應鏈愈來愈成熟健全，也有不少人才來到大灣區發展，對企業而言，不單是外資，就連中國本土企業都會因此被吸引，選擇在這裏開辦公室」。

外資選福田CBD 港資選前海片區

就寫字樓選址而言，吳仲豪稱，對於外資和傳統金融業來說，會較多考慮福田CBD，因片區內現代服務業產業聚集，設施配套成熟；港資、跨境業務金融企業及涉外的專業服務業則聚焦前海片區，主要得益於該區域的特殊性、政府大力支援和營商環境不斷提升，使該片區寫字樓質量高、租金低、補貼多，受歡迎程度高於其他片區。在廣州，則商務氣氛最成熟的珠江新城片區，以及近年來發展較快、租金水平相對較有競爭力的琶洲片區仍受不少企業青睞；而未來隨着國際金融城片區項目逐步建成，預計此片區也會吸引一批金融和專業服務業企業進駐。