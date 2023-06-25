賽艇小子 由保良局划出國際 家庭背景無阻追夢 家舍姑娘引以為傲

實習記者 梁彥諾

玩划艇機破初中生紀錄

短短一年入港隊

阿穆健碩也健談，甫坐下便分享入隊經歷。他說，那次玩划艇機破了初中生紀錄後，教練便讓他加入香港青少年賽艇學院。當時讀中三的他從未划過艇，但練習一個月後，剛剛學會平衡，教練便幫他報了公開賽，讓他和大學生在城門河比賽，「好驚，手都震，但那時教練嘅目標係唔好翻艇，最緊要係穩定」。

阿穆最後當然輸了比賽，但他繼續練習，當划艇是「一份工，生活一部分」。每天，下課便趕到城門河練艇至天黑，放假時更要早上5時出門。他滿手破皮與繭，更起了水泡，惟「地獄式訓練」使其技術進步不少。

今年2月，阿穆如願入選港隊，由於爆發力較強，被教練選中到泰國代表香港出戰世界沙灘賽艇短途賽，更是他首次離開香港。阿穆最後拿了第四名，但對賽果不算滿意，「第一次出去比賽，畀到機會我攞經驗同表現自己」。

盼戰亞錦賽及藉運動員計劃升大學

本月初，阿穆又到江蘇常州參加國際邀請賽，在專業組四人雙槳艇賽拿了第三名。訪問前，他剛剛去完山東參加全國賽，瞪大眼晴表示對手全是國家隊，「大髀仲粗過我個肚腩，真係好大隻，成兩米高，入到𨋢都要抬頭望住佢哋」。雖然獎牌落空，阿穆卻感驕傲。他說，平日隊伍槳頻只是每分鐘30下，但比賽時卻做到36下，「時間就算無贏到對面，我哋都覺得時間快，因為我哋有進步」。阿穆希望今年能出戰亞洲青少年賽艇錦標賽，亦冀透過運動員計劃升讀大學。

與隊友磨合 改善與宿友相處

區姑娘當了12年「家舍家長」，負責照顧阿穆。她說阿穆賽艇時和拍檔不時遇到溝通問題，但會慢慢克服，「攞個平衡嘅點去磨合遷就」，更意外改善了和家舍小朋友的相處。

區姑娘說，阿穆入港隊和出外比賽讓她引以為傲，令她很感動。阿穆獲獎時，她都會「眼濕濕」，「屋企畀唔到資源小朋友，來到家舍都希望畀到佢哋，亦盡量填滿小朋友心裏面缺失嘅拼圖」。所以，她反要多謝阿穆，讓她知道與同事們的努力沒白費。