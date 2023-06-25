國際龍舟賽復辦逢大雨 觀眾稱興致不減

旅客讚氣氛 旅團加時觀賽

深圳旅客孫小姐表示，在「小紅書」得悉活動，特地攜子即日來港。她首次觀看龍舟賽，稱讚選手團結一致，亦認為現場人流及氣氛佳，尤其入口的戲棚讓她感覺「很香港」。

現場亦見數輛旅遊巴士。來自海南、參加五天團的趙小姐表示，導遊安排團友在尖東海濱停留約兩小時。她形容「氣氛太好了」，且選手比內地龍舟賽更國際化。有一日團領隊稱，觀賽非主要活動，但因應盛事當前，讓團友在星光大道由逗留半小時增至約50分鐘。

昨午驟雨不斷，5時前後更一度滂沱大雨，但賽事照常進行，部分觀眾撐傘雨中觀賽。市民鄧先生說無阻興致，整體「幾好，起碼有啲氣氛」，但疫情前的大型盛事始終較熱鬧。

香港「火井火鍋隊」隊員吳小姐說，限聚令期間全面停操，去年中才恢復訓練，由每周2節加至3節。她認為現場氣氛不錯，亦能見到許多隊伍角逐，但的確「無往屆咁熱鬧」。

外隊：觀眾近賽區 氣氛更好

菲律賓國家隊的Dizon Camillie稱，賽前兩個月特地選了較多船駛過的水域訓練，以模擬香港賽道的大浪特性；而比起之前參加的海外賽，香港觀衆雖分散在海濱長廊，但觀賽區較近，氣氛反而更好。

旅發局主席彭耀佳相信，國際龍舟賽可表達出香港是盛事之都，重燃旅客對龍舟興趣，亦可吸引更多市民到場，推動消費氣氛。中國香港龍舟總會秘書長鍾志樂則說，雖然今屆世界龍舟錦標賽移師泰國，但總會擬8月到泰國參與會議，並申辦下屆比賽，有信心成功申辦。