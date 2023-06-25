旅客留港時間稍增 下半年客量料復六成

上月本港訪港旅客人數283萬，約為疫情前56%。程鼎一在有線新聞《有理有得傾》表示，香港復蘇短短4至5個月的表現不錯，預計第三、四季整體訪港旅客可升至疫情前六成。他又歡迎航空業界輸入外勞，認為只要每個行業勞動力足夠，旅客才會有更好體驗。

程鼎一提到香港復常主要靠內地旅客，留意到很多內地旅客都乘高鐵到港。今年3至4月20%內地訪客乘高鐵到港，五一黃金周更有25%，認為高鐵很受歡迎。他又稱，雖然旅客平均消費相較疫情前未有大變化，但旅客在港逗留時間由過往3.2日稍增至3.5日，相信是商務和探親旅客留港時間增加。

上任周年 李家超：復常通關鼓舞

另外，李家超昨於社交平台發布影片分享上任一年感受，深感工作繁重且意義重大。李憶述市民與分隔3年親友重聚擁抱喜極而泣，「我個心裏面都喜極而泣」。他稱香港在復常過程上了一條快車道，比以前更開心、有活力和希望。

為響應「開心香港」，旅發局7月8日起一連5個周末共10日舉辦「樂聚維港嘉年華」，灣仔海濱一帶將有現場表演和音樂會，市民和旅客可免費入場，預計逾10萬市民和旅客參與，音樂會需以本地電話號碼到旅發局網頁登記取票，部分門票會放在旅發局的旅客諮詢中心派發給旅客。程鼎一提醒，門票二維碼只可使用一次，呼籲市民不要經黑市購買。

至於10月「美酒佳餚巡禮」，除歐美名酒外也會首次介紹內地葡萄酒及大灣區美食。程鼎一透露，未來兩月將推出「2.0 Hello Hong Kong」活動歡迎旅客，除夕煙花倒數亦會復辦。