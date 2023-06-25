增搜截防暴力案 水警明起上陸巡邏 蕭澤頤籲的士司機見疑即報 工會盼界定「疑人」

蕭：首5月傷人少過2019同期

蕭澤頤昨出席警隊結業會操後會見傳媒，稱警方將主動接觸物管業，希望他們見到可疑人物或事件，可使用警方熱線，緊急時更要立即通知警方；警方下月亦將與40個的士同業商會開會，冀的士司機於載客途中或透過行車記錄儀（俗稱「車cam」）觀察到可疑情况時，盡早通知警方。他舉例，近日有的士司機接載幾名行迹可疑男子時通知警方，最終警員截查男子，搜出武器並拘捕。

汽車交通運輸業總工會的士司機分會主任杜燊棠懷疑的士司機通報可疑人物的能力。他說，舉報可疑人物或牽涉人身安全，大多的士司機會避而遠之，未必通知警方，舉報熱線作用不大。他表示，辨識可疑人物有困難，「唔知咩叫可疑人物」，形容「講就容易，做就難」，舉例若有乘客在車內交收，「又算唔算可疑呢」，希望警方能清楚界定可疑行為。他又說，的士屬車主不屬司機，為免觸犯《私隱條例》，現時只有一半的士司機自行安裝車cam，質疑向警方交車cam的成效。

車主協會冀獲津貼裝行車儀

的士車行車主協會永遠會長吳坤成表示，的士業界對警民合作反應正面，現時警方亦有向的士司機提供分區熱線，遇可疑情况時警方更會協助司機過濾，不擔心司機會因認知不足而濫報。至於乘客私隱問題，他說現時車cam已受《私隱條例》規管，一向會在車廂貼出告示讓市民知道有錄影，警方偵查罪案亦獲豁免。但吳希望政府津貼業界安裝車cam，不但可協助警方調查罪案，更能減少交通意外及降低司機保險費用，形容是「三贏局面」。

汽車會申慶回歸 蕭：正評估

香港物業管理師學會會長馮國雄稱，警方一直有與物業管理處溝通，加強保安警覺，惟「時間耐咗，可能鬆散咗」。但斬人案不斷出現，馮說不少物業管理處已自覺加強保安。

七一將至，蕭澤頤稱收到一個汽車遊行申請，正評估會否發出不反對通知書。香港汽車會會長李耀培承認，遊行為該會慶祝回歸26周年暨「港車北上」啟動典禮。遊行車隊會在中午12時由機場博覽館出發，途經港珠澳大橋到珠海國際會展中心，預計有40至50輛車參與。

另外，蕭澤頤提及，今年第一季電話騙案數字較去年第四季下跌47.8%，但過去兩個月數字回升，其中投資騙案明顯上升，籲市民提高警覺。