機場職位納輸勞工種 勞聯：招聘工資減數千

孫玉菡稱准輸勞否 視聘本地工「誠意」

勞聯：說法很虛 促監察待遇

孫玉菡在昨日now新聞台節目《大鳴大放》表示，勞工處每月約有10萬個職位空缺，達到高峰，僱主提出聘請外勞之前，要展開4周本地招聘，勞工處會考慮僱主是否有「誠意」請本地人，才進入下一步程序，「例如他（僱主）要請50人，有三四十個本地人來（見工），大家都夠資格，若（僱主）只聘請很少人，我們覺得這一定不夠誠意，因為（本地人）又不是做不到這份工」。

勞顧會勞方委員、勞聯譚金蓮向本報稱，留意到納入輸入外勞的航空業職位中，有機場工作最近招聘，工資較數月前低幾千元，工作待遇變差，固然難吸引本地人應聘。她說，孫玉菡所指的「誠意」說法很虛，勞工處審批僱主申請時，不可只考慮4周本地招聘的應徵人數，更應監察工作待遇是否合理，「僱主想輸入外勞，（在本地招聘）寫最低人工、最長的工時，例如返足6天、日做14小時，這樣見工和獲聘人數一定低。未有輸入外勞計劃時，僱主反而會減工時、加人工來請人」。

政府輸入外勞的安排毋須經勞顧會審批，該會勞方委員多次批評政府架空他們，事前欠缺諮詢，勞方委員上周提早離開會議以示抗議，孫玉菡表示未來會盡力加強溝通。

譚金蓮稱，勞福局過往不積極聆聽勞方聲音，使他們難以反映政策漏洞，期望政府多吸納勞工意見，並檢視政策，舉例收銀員和文員等行業不應准許輸入外勞，宜留予香港基層投身勞動市場，「局方應做好監察和把關，不可這麼輕易就容許輸入外勞」。