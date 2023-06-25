受沙漠銀蟻啟發 港研發「降溫漆」髹天台 頂層劏房電費減一成

伙環團葵青學校作試點 擬惠及更多劏房戶

綠惜地球聯同本地初創公司「i2Cool創冷技科技公司」去年8月為深水埗一個頂層劏房戶在天台塗上可降溫油漆，去年9月平均溫度較8月上升近1℃，但該劏房單位9月份耗電量反而減少12.7%，節省130元電費。綠惜地球總幹事劉祉鋒稱，綠惜地球與創冷科技計劃以葵青區中小學為試點，認為可藉此教育學生關注氣候變化，亦會考慮為更多頂層劏房單位的天台塗上降溫油漆。

位於葵芳的獅子會中學，校舍頂樓有3個課室，助理校長吳志輝說近年夏季愈來愈熱，有學生反映難以專心上課，即使「開行冷氣」，室內溫度與室外相若，校方已在課室加設商場常用的直立式冷風機，效果仍有限。吳說，校方曾研究將天台綠化，結果顯示天台承托力不足，希望塗上本地研發的塗層後有助降溫。不過他說該校未有安裝獨立電表，未能得知髹漆後可節省多少電費。

天台有塗層 下層課室低2℃

創冷科技業務拓展經理馮嘉菡表示，該公司上月初先為該校其中一間頂層課室的天台塗上降溫塗層，並於6月4日量度天台下層課室的溫度為30.8℃，較天台未髹油漆的同層課室低2℃；至於有髹油漆的天台與下層課室天花溫差平均相差約4.8℃。天文台資料顯示，當日最高氣溫32.7℃。

另外該校於6月9日下午1時再量度塗了降溫油漆的天台表面溫度為29.3℃，沒髹油漆部分為49.5℃，兩者相差20.2℃。該校舍天台面積約2582平方呎，都會塗上降溫油漆。

成本每方呎10元 商廈回本期3年

馮嘉菡說，該公司研發的油漆經過不斷改良，成本與最初開發時大幅下降，目前成本約每平方呎10元，換言之獅子會中學整個天台塗上油漆的成本約25,820元。她說降溫油漆雖然較一般油漆貴七成，但可省回一筆電費。該公司表示，視乎建築物位置、耗電量及建築物天台厚等，一般學校或大廈使用該種油漆的回本期約1.5至2年，商業建築物回本期約2至3年。

劉祉鋒引述機電署資料顯示，室內溫度每下降1℃，可減電費約3%，獅子會中學頂樓課室降溫2℃，相信亦可省回一筆電費，呼籲政府支持及推廣學校節能減碳，以及關顧弱勢社群。

技術獲日內瓦發明展特別嘉許金獎

城大資料顯示，i2Cool創冷科技研發的油漆靈感來自撒哈拉沙漠「銀蟻」呈三角形的毛髮結構，能反射96%紫外線、可見光及近紅外線等，從而研發出具降溫效果的專利油漆，該技術於2021年日內瓦國際發明展獲得評審團特別嘉許金獎，亦已獲香港專利。

環境及生態局回應查詢稱，政府推動的「綠色校園2.0——智能慳電」計劃資助本港中小學做能源改善工程，包括將現有的冷氣機更換為變頻式冷氣機、將現有照明轉換為LED燈，較傳統冷氣和照明分別節能約40%及25%，而實時能源監察系統可以讓教師和學生知悉學校能源使用情况，亦可以推動學生訂立節能目標，以優化學校能源表現，並建立節能減碳意識。

明報記者

（城市保育）