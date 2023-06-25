受沙漠銀蟻啟發 港研發「降溫漆」髹天台 頂層劏房電費減一成

【明報專訊】近年夏季氣溫屢見新高，太陽照射大廈天台，熱力傳至下層，置身其中有如焗爐。城巿大學的初創公司受到能於70℃高溫生活的撒哈拉沙漠「銀蟻」之毛髮結構所啟發，研發出降溫油漆，為深水埗頂層劏房戶天台塗上，結果氣溫上升月份的電費不升反降逾一成。該公司最新為位於葵芳一間中學的天台塗上降溫油漆，結果顯示髹了油漆的天台下層課室氣溫較天台沒髹油漆的同層課室下降2℃，明顯有降溫效果。環團綠惜地球表示降溫2℃可節省電費6%，促政府推動全港學校及住在頂樓的基層家庭使用降溫油漆，既可節能減排，又可紓緩電費壓力。
伙環團葵青學校作試點 擬惠及更多劏房戶
綠惜地球聯同本地初創公司「i2Cool創冷技科技公司」去年8月為深水埗一個頂層劏房戶在天台塗上可降溫油漆，去年9月平均溫度較8月上升近1℃，但該劏房單位9月份耗電量反而減少12.7%，節省130元電費。綠惜地球總幹事劉祉鋒稱，綠惜地球與創冷科技計劃以葵青區中小學為試點，認為可藉此教育學生關注氣候變化，亦會考慮為更多頂層劏房單位的天台塗上降溫油漆。
位於葵芳的獅子會中學，校舍頂樓有3個課室，助理校長吳志輝說近年夏季愈來愈熱，有學生反映難以專心上課，即使「開行冷氣」，室內溫度與室外相若，校方已在課室加設商場常用的直立式冷風機，效果仍有限。吳說，校方曾研究將天台綠化，結果顯示天台承托力不足，希望塗上本地研發的塗層後有助降溫。不過他說該校未有安裝獨立電表，未能得知髹漆後可節省多少電費。
天台有塗層 下層課室低2℃
創冷科技業務拓展經理馮嘉菡表示，該公司上月初先為該校其中一間頂層課室的天台塗上降溫塗層，並於6月4日量度天台下層課室的溫度為30.8℃，較天台未髹油漆的同層課室低2℃；至於有髹油漆的天台與下層課室天花溫差平均相差約4.8℃。天文台資料顯示，當日最高氣溫32.7℃。
另外該校於6月9日下午1時再量度塗了降溫油漆的天台表面溫度為29.3℃，沒髹油漆部分為49.5℃，兩者相差20.2℃。該校舍天台面積約2582平方呎，都會塗上降溫油漆。
成本每方呎10元 商廈回本期3年
馮嘉菡說，該公司研發的油漆經過不斷改良，成本與最初開發時大幅下降，目前成本約每平方呎10元，換言之獅子會中學整個天台塗上油漆的成本約25,820元。她說降溫油漆雖然較一般油漆貴七成，但可省回一筆電費。該公司表示，視乎建築物位置、耗電量及建築物天台厚等，一般學校或大廈使用該種油漆的回本期約1.5至2年，商業建築物回本期約2至3年。
劉祉鋒引述機電署資料顯示，室內溫度每下降1℃，可減電費約3%，獅子會中學頂樓課室降溫2℃，相信亦可省回一筆電費，呼籲政府支持及推廣學校節能減碳，以及關顧弱勢社群。
技術獲日內瓦發明展特別嘉許金獎
城大資料顯示，i2Cool創冷科技研發的油漆靈感來自撒哈拉沙漠「銀蟻」呈三角形的毛髮結構，能反射96%紫外線、可見光及近紅外線等，從而研發出具降溫效果的專利油漆，該技術於2021年日內瓦國際發明展獲得評審團特別嘉許金獎，亦已獲香港專利。
環境及生態局回應查詢稱，政府推動的「綠色校園2.0——智能慳電」計劃資助本港中小學做能源改善工程，包括將現有的冷氣機更換為變頻式冷氣機、將現有照明轉換為LED燈，較傳統冷氣和照明分別節能約40%及25%，而實時能源監察系統可以讓教師和學生知悉學校能源使用情况，亦可以推動學生訂立節能目標，以優化學校能源表現，並建立節能減碳意識。