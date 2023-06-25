葉劉：有人抹黑高球運動 收地失「高球樞紐地位」

葉劉淑儀昨在商台《政經星期六》重申，反對收回高球場部分用地建屋，稱部分有關建屋的批評與事實不符，包括保留高球場會影響短期房屋供應，反問為獲得9公頃建屋，是否值得破壞百年球會。

葉太質疑有人抹黑高球運動，稱打高球的人不一定是權貴，呼籲不要因房屋供應將高球和社會對立，「抹黑呢個運動係唔好」。她續稱，香港本來將在10月舉辦「沙特阿美石油團體系列賽」，若政府堅持9月收回高球場部分土地，比賽將無法舉行，香港就將失去高球樞紐地位。

湯家驊：影響舉辦賽事能力

湯家驊表示，全港只有粉嶺高球場符合舉辦國際賽事的條件，若政府收回部分用地建屋，很可能影響舉辦賽事的能力。他稱解決住屋問題亦很重要，盼政府有足夠智慧取得平衡。

李國章：需平衡建屋與球場歷史

李國章則認為，社會需平衡粉嶺高球場建屋和歷史的重要，一方面社會需要房屋，「有地咁點解唔起公營房屋呢？」但另一方面球場有悠久歷史，亦是開放予公眾使用，都對市民有益。