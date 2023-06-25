葉劉：有人抹黑高球運動 收地失「高球樞紐地位」

【明報專訊】粉嶺高球場收地爭議不斷，相關用地暫修訂為「未決定用途」地帶，城規會本月已舉行3場公聽會，大部分意見反對收地建屋。同為香港哥爾夫球會會員的行政會議召集人葉劉淑儀及行會成員湯家驊昨稱，擔心收地影響舉辦賽事的能力；另一行會成員李國章則認為，社會需平衡建屋與球場歷史的重要。
葉劉淑儀昨在商台《政經星期六》重申，反對收回高球場部分用地建屋，稱部分有關建屋的批評與事實不符，包括保留高球場會影響短期房屋供應，反問為獲得9公頃建屋，是否值得破壞百年球會。
葉太質疑有人抹黑高球運動，稱打高球的人不一定是權貴，呼籲不要因房屋供應將高球和社會對立，「抹黑呢個運動係唔好」。她續稱，香港本來將在10月舉辦「沙特阿美石油團體系列賽」，若政府堅持9月收回高球場部分土地，比賽將無法舉行，香港就將失去高球樞紐地位。
湯家驊：影響舉辦賽事能力
湯家驊表示，全港只有粉嶺高球場符合舉辦國際賽事的條件，若政府收回部分用地建屋，很可能影響舉辦賽事的能力。他稱解決住屋問題亦很重要，盼政府有足夠智慧取得平衡。
李國章：需平衡建屋與球場歷史
李國章則認為，社會需平衡粉嶺高球場建屋和歷史的重要，一方面社會需要房屋，「有地咁點解唔起公營房屋呢？」但另一方面球場有悠久歷史，亦是開放予公眾使用，都對市民有益。