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乘客帶行李滑逃生梯 國泰手冊稱危險

【明報專訊】涉事國泰波音777客機急煞並折返登機閘口後，乘客被安排使用逃生滑梯離開飛機，最終11人受傷送院。香港工程師學會航空分部發言人詹永年指出，是否需要使用逃生滑梯即時疏散安排視乎兩大原則：有否飛機部件起火、飛機有否結構性損毁，今次事故涉及輪胎起火，安排逃生滑梯可理解。但他留意到有片段顯示乘客使用逃生滑梯時帶同行李，做法危險易致受傷，建議乘客應按機組人員指示逃生。

2010事故報告：或令人失衡 礙他人

昨日事發片段顯示，多名乘客滑下逃生梯後未能站穩，有人滑下後未及離開，下一人已滑至，曾有3人疊在滑梯末段。翻查資料，國泰2010年航機引擎故障事故，亦有乘客使用逃生梯時帶同行李，10人疏散時受傷送院。民航處調查報告稱，緊急疏散有受傷風險，而攜同行李或令人失平衡或阻礙其他人路線。

據本報獲得的國泰航空飛行運作手冊，其中「安全及緊急情况程序手冊」（SEPM）列明，為免造成延誤，乘客使用逃生滑梯時不建議帶同行李疏散，因行李可致逃生滑梯損毁，滑梯底部有行李亦構成危險，而機組人員亦有責任協助確保逃生滑梯通道暢通。

有現職空中服務員稱，777客機一般配備12至13名客中服務員，以今次開啟5個逃生梯計，即足夠每道梯有兩人在旁協助，一人主要負責開門、「睇住道門」及最後檢查機內情况，另一人則提醒及協助客人。她稱行李屬硬物，指引上不建議帶同滑下滑梯，「衝落去嗰吓唔知會唔會撞到人」，做法危險，相信如航班內有更多人手可減少混亂情况。有現職機長表示，是否使用逃生滑梯一般由機長決定，視乎事故嚴重度。

翻查資料，2012年一架迪拜來港的阿聯酋航空A380客機於本港機場降落時爆胎，機上乘客被安排使用接駁樓梯離開機艙，無人受傷。

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