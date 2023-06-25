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聞疏散宣布 乘客緊張大叫機艙混亂

【明報專訊】國泰航班CX880昨凌晨起飛前發現「技術故障」，逾200名乘客經逃生滑梯離開飛機，其中11人逃生時受傷。有女乘客自拍憶述事發經過猶有餘悸，眼泛淚光，對在滑梯踩到他人感抱歉，但擔心爆炸只能狂奔；亦是涉事客機乘客的藝人李施嬅稱當時航機突然煞停，「啲嘢冧晒啦，個個都好驚」。

李施嬅在Instagram「報平安」，形容當時十分驚險，飛機在跑道高速滑行時「無端端dup brake（煞掣）停」、「啲嘢冧晒啦，個個都好驚」。她憶述，當空姐及機長稱要疏散時，乘客都緊張大叫，情况混亂，她「個人都震晒，其實都好驚」。逃生滑梯及後打開，乘客相繼滑下，其間不少人受傷，「好多人損晒」。她感謝機師起飛前發現問題，立即煞停沒起飛，「辛苦所有工作人員、機師、空姐，起碼大家平安無事」。

「小紅書」用戶「如恩Rain」在停機坪等候時，自拍講述事發經過，眼泛淚光。她稱飛機加速起飛時突然急煞，廣播稱「機械故障」，她最初以為沒事，「要穩定一下、讓我們等幾分鐘」，惟等候再起飛時聽到「咕咚」一聲巨響，從其座位底下偏左發出，「我整個座位一震」。及後再有廣播，有人喊「go go go」，她隨其他乘客拿行李離座準備疏散，形容一開始只看到機翼，後來才看到氣墊，「我以為我要從飛機跳下去了」，滑下時不慎踩到他人，但由於擔心爆炸及被後面的人踩到，也只得「拚命往前跑拚命跑」。事後聽到小孩在哭，母親在旁安慰。

滑梯踩他人 憂爆炸「只得拚命跑」

「抖音」流傳多條事發片段，最少有3條逃生滑梯打開，有乘客先放下行李，自己再滑下；另一片段亦見行李放在滑梯開端，旁有男聲稱「我的媽呀，認真的嗎？」「安全梯都幹出來啦？別搞啊，我不想死啊！」

相關字詞﹕國泰 國泰航空 李施嬅

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