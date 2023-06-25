測速系統不一致 國泰航機煞停起飛 公司致歉民航處調查 專家：掌握空速非常重要故須煞

【明報專訊】原定前往美國洛杉磯的國泰航班昨凌晨在香港國際機場滑行準備起飛時，正副機長的速度檢測系統出現不一致，緊急煞停飛機，逾200名乘客經逃生滑梯疏散，其間11人受傷送院，二人骨折仍留醫。運輸及物流局表示高度關注，民航處及民航意外調查機構將跟進。國泰就事件深表歉意，將配合當局調查。
涉事國泰航班CX880原定昨凌晨0時05分出發往洛杉磯。國泰表示，機上載有17名機組人員和293名乘客。因機組人員偵察到「技術故障」，按照標準程序終止起飛。飛機返回登機閘口後，機組人員啟動預防措施疏散，安排293名乘客由5個機門的逃生滑梯離開飛機。
消息稱事前有檢測 「不一致」需起飛始知
消息人士稱，正機長及副機長各有一套速度檢測系統，據初步了解，涉事航機起飛時兩套系統不一致，按規定機長為安全起見煞停起飛。消息稱，該航機起飛前維修人員及機師已做例行檢測，速度檢測系統不一致的問題是要開始起飛才能發現。
機輪損毁有火焰 空難警報啟動 11傷
據了解，航機在凌晨0時05分推至L4停機坪南跑道，於跑道滑行準備起飛時，駕駛艙機組人員注意到速度檢測系統有異常信號，隨即煞停。至0時35分，航班抵達S2灣停泊，12個機輪損毁，駕駛艙人員經閉路電視發現機輪有火焰，「空難警報」一度啟動。航班追蹤網站Flightradar24顯示，航機為波音777型號，起飛時一度加速至每小時154節（kts）（約每小時285公里），其後急煞（圖）。
事件中一名男乘客及10名女乘客（29至77歲）經逃生滑梯離開飛機時受傷，其中兩名女傷者（54及77歲）分別小腿及大腿骨折，昨留醫瑪嘉烈醫院，其餘9人輕傷送往北大嶼山醫院，已出院。國泰安排另一航班昨早10時12分接載283名乘客往洛杉磯，即較原定時間延遲約10小時，有10人未有上機。
運輸及物流局長林世雄向乘客表示慰問，民航處及民航意外調查機構會跟進事件。國泰就事件為顧客帶來不便深表歉意，將配合當局調查。機管局稱，昨凌晨0時20分接報涉事航班因信號異常中止起飛，事件沒對跑道及運作構成影響。
專家：急煞致輪胎高溫 觸發裝置放氣
香港工程師學會航空分部發言人詹永年指出，飛機透過全靜壓系統（Pitot Static System）測度飛機機外氣流壓力，從而供機上電腦計算出飛機空速，該系統須據飛機維修方案定期檢查測試，故障並不常見，一般會有年檢，起飛前亦會目測檢查用以量度氣流壓力的皮托管（Pitot tubes）有否異樣或被堵塞。詹稱，掌握空速對安全駕駛飛機非常重要，故一旦發現系統有問題，機師須按既定程序緊急煞停起飛，而急煞造成的摩擦力會導致輪胎溫度及壓力急升，如輪胎溫度過高便會觸發胎內保護裝置自動放氣，如未及時釋放壓力則會「爆胎」。
詹分析，由於據報乘客於航機返回登機閘口時才聽到巨響，估計涉事飛機於急煞期間未有爆胎，故機長判斷飛機有條件可先滑行出跑道返回閘口，惟滑行途中輪胎可能繼續加熱或受損，最終陸續有輪胎溫度過高自動放氣及爆胎。有輪胎起火則可能因爆胎時有零件飛脫擊穿油管，漏油碰上高溫致冒煙及出現火光。
學者：滿油出事或釀災 料因此不等駁橋
理大航空及民航工程學系助理教授伍淦鴻稱，涉事飛機為長途機，在裝滿油下倘出現損耗或火災甚至爆炸，後果非常嚴重，估計當時機師判斷飛機安全狀態不佳，才在航機尚未接駁至登機橋已安排乘客逃生。