測速系統不一致 國泰航機煞停起飛 公司致歉民航處調查 專家：掌握空速非常重要故須煞

涉事國泰航班CX880原定昨凌晨0時05分出發往洛杉磯。國泰表示，機上載有17名機組人員和293名乘客。因機組人員偵察到「技術故障」，按照標準程序終止起飛。飛機返回登機閘口後，機組人員啟動預防措施疏散，安排293名乘客由5個機門的逃生滑梯離開飛機。

消息稱事前有檢測 「不一致」需起飛始知

消息人士稱，正機長及副機長各有一套速度檢測系統，據初步了解，涉事航機起飛時兩套系統不一致，按規定機長為安全起見煞停起飛。消息稱，該航機起飛前維修人員及機師已做例行檢測，速度檢測系統不一致的問題是要開始起飛才能發現。

機輪損毁有火焰 空難警報啟動 11傷

據了解，航機在凌晨0時05分推至L4停機坪南跑道，於跑道滑行準備起飛時，駕駛艙機組人員注意到速度檢測系統有異常信號，隨即煞停。至0時35分，航班抵達S2灣停泊，12個機輪損毁，駕駛艙人員經閉路電視發現機輪有火焰，「空難警報」一度啟動。航班追蹤網站Flightradar24顯示，航機為波音777型號，起飛時一度加速至每小時154節（kts）（約每小時285公里），其後急煞（圖）。

事件中一名男乘客及10名女乘客（29至77歲）經逃生滑梯離開飛機時受傷，其中兩名女傷者（54及77歲）分別小腿及大腿骨折，昨留醫瑪嘉烈醫院，其餘9人輕傷送往北大嶼山醫院，已出院。國泰安排另一航班昨早10時12分接載283名乘客往洛杉磯，即較原定時間延遲約10小時，有10人未有上機。

運輸及物流局長林世雄向乘客表示慰問，民航處及民航意外調查機構會跟進事件。國泰就事件為顧客帶來不便深表歉意，將配合當局調查。機管局稱，昨凌晨0時20分接報涉事航班因信號異常中止起飛，事件沒對跑道及運作構成影響。

專家：急煞致輪胎高溫 觸發裝置放氣

香港工程師學會航空分部發言人詹永年指出，飛機透過全靜壓系統（Pitot Static System）測度飛機機外氣流壓力，從而供機上電腦計算出飛機空速，該系統須據飛機維修方案定期檢查測試，故障並不常見，一般會有年檢，起飛前亦會目測檢查用以量度氣流壓力的皮托管（Pitot tubes）有否異樣或被堵塞。詹稱，掌握空速對安全駕駛飛機非常重要，故一旦發現系統有問題，機師須按既定程序緊急煞停起飛，而急煞造成的摩擦力會導致輪胎溫度及壓力急升，如輪胎溫度過高便會觸發胎內保護裝置自動放氣，如未及時釋放壓力則會「爆胎」。

詹分析，由於據報乘客於航機返回登機閘口時才聽到巨響，估計涉事飛機於急煞期間未有爆胎，故機長判斷飛機有條件可先滑行出跑道返回閘口，惟滑行途中輪胎可能繼續加熱或受損，最終陸續有輪胎溫度過高自動放氣及爆胎。有輪胎起火則可能因爆胎時有零件飛脫擊穿油管，漏油碰上高溫致冒煙及出現火光。

學者：滿油出事或釀災 料因此不等駁橋

理大航空及民航工程學系助理教授伍淦鴻稱，涉事飛機為長途機，在裝滿油下倘出現損耗或火災甚至爆炸，後果非常嚴重，估計當時機師判斷飛機安全狀態不佳，才在航機尚未接駁至登機橋已安排乘客逃生。