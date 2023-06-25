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葉劉料普選「押後好耐」 需中央信非「反中基地」

【明報專訊】2021年3月，全國人大通過「完善香港選舉制度」，本港選舉制度改變，對於何時能落實雙普選，行政會議召集人葉劉淑儀昨表示相信「普選會押後好耐」。她認為要中央有信心香港不會成為「反中基地」，才可能落實普選。政府正草擬《基本法》23條立法條文，針對竊取國家機密罪行，葉太認為定義要嚴謹，但強調香港是國際金融中心，機密的定義「不應與內地看齊」。

籲思考普選好處 或變民粹

葉劉淑儀昨接受商台節目《政經星期六》訪問，對於特首及立法會普選，她認為經歷反修例運動，推動普選「要從頭來過」，「要香港完全平穩，得到中央信任你不會成為反中基地，才會讓你普選特首和整個立法會」。她說，具體何時落實普選有待深入評估，中央和市民均要思考普選有何好處，雖然達至平等，但也有可能導致民粹，「乜嘢都做唔到」。

竊國家機密罪定義「不應看齊內地」

政府屢次表示最遲明年完成基本法23條立法。2003年立法時，竊取國家機密罪引起爭議，葉太表示「國家機密」的定義最為敏感，政府需小心考慮。

內地將金融資料等視為國家機密，葉太重申香港要保障言論和資訊自由，「（國家機密定義）不應與內地看齊，因為香港是國金中心」。她提到現行《官方機密條例》列出國防、外交等6類機密資料，舉例泄露北部都會區開支不涉機密。

至於傳媒可否以公共利益為由辯解，葉太引用英國最新諮詢結果稱，若案件能夠起訴，代表傳媒披露資料本身已有違公共利益。

特首李家超上任快將一年，葉太評價新政府表現不錯，有處理土地房屋短缺、科技發展、勞工短缺等問題。對於本港競爭力排名下跌，她說「完全不是問題」，認為源於封關令本港經濟增長下滑，與外地此消彼長。她說本港交通基建優良，地理有利作為航空樞紐，相信香港明年排名會攀升。

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