致力培育全球華青 推廣學英文禮儀不遺餘力

任龍傳基金主席10年 做過中大校董

黃嘉純說，楊擔任龍傳基金主席期間致力培育全球華裔青年認識祖國，而楊「交棒」之際正值新冠疫情，惟仍關心時事及青年發展，期望龍傳基金規模可持續擴大，促進不同背景華裔青年了解。

黃又說，楊博覽群書，歷史、政治和文學範疇均有涉獵，自己一直與楊聯繫，最近見面是今年初，惟近年楊年事已高，行動不便，主要在家弄孫為樂。

段崇智：對高教發展貢獻深 幸獲指導

楊鐵樑於1984年獲頒中大榮譽法學博士，校方昨稱中大同仁對其逝世深表難過，形容楊與中大淵源深厚。校長段崇智深切哀悼，稱楊對本港高等教育發展貢獻殊深，多年來有幸獲其指導及襄助，尤其在法律學院發展及培育人才方面，大學同仁心存感激。

港台開咪教英文 翻譯3文學作品

楊鐵樑於2003年起在香港電台主持節目《楊鐵樑留言信箱》，分享英文趣事、用法及常見錯誤等。他曾翻譯三本中國傳統文學作品，包括《說岳全傳》、《桃花扇》及《官場現形記》。青協昨在facebook專頁發帖文稱，楊一直不遺餘力教導英文，讓青年獲益良多，並附上以「楊鐵樑與你談西方社交禮儀」為題的社交禮儀概論連結，着大眾繼續學習楊對英文及社交禮儀的看法。