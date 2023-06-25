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致力培育全球華青 推廣學英文禮儀不遺餘力

【明報專訊】前最高法院首席大法官楊鐵樑逝世，他曾擔任「龍傳基金」主席近10年，該機構為培育全球華裔青年而設，他卸任後續任名譽顧問。龍傳基金現任主席黃嘉純形容楊是自己「一生敬重的人」，在社福界不遺餘力，在任期間親自策劃多個大型交流團，領導三四十個不同國籍的華裔青年與本港及內地青年交流，即使卸任後仍關心時事及年輕人的發展。香港中文大學昨發聲明讚揚楊熱心服務高等教育界，包括曾任中大校董及法律學院榮譽法學教授等。

任龍傳基金主席10年 做過中大校董

黃嘉純說，楊擔任龍傳基金主席期間致力培育全球華裔青年認識祖國，而楊「交棒」之際正值新冠疫情，惟仍關心時事及青年發展，期望龍傳基金規模可持續擴大，促進不同背景華裔青年了解。

黃又說，楊博覽群書，歷史、政治和文學範疇均有涉獵，自己一直與楊聯繫，最近見面是今年初，惟近年楊年事已高，行動不便，主要在家弄孫為樂。

段崇智：對高教發展貢獻深 幸獲指導

楊鐵樑於1984年獲頒中大榮譽法學博士，校方昨稱中大同仁對其逝世深表難過，形容楊與中大淵源深厚。校長段崇智深切哀悼，稱楊對本港高等教育發展貢獻殊深，多年來有幸獲其指導及襄助，尤其在法律學院發展及培育人才方面，大學同仁心存感激。

港台開咪教英文 翻譯3文學作品

楊鐵樑於2003年起在香港電台主持節目《楊鐵樑留言信箱》，分享英文趣事、用法及常見錯誤等。他曾翻譯三本中國傳統文學作品，包括《說岳全傳》、《桃花扇》及《官場現形記》。青協昨在facebook專頁發帖文稱，楊一直不遺餘力教導英文，讓青年獲益良多，並附上以「楊鐵樑與你談西方社交禮儀」為題的社交禮儀概論連結，着大眾繼續學習楊對英文及社交禮儀的看法。

相關字詞﹕香港電台 香港中文大學 龍傳基金 楊鐵樑

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