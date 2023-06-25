引入中文審訊「最傑出」 主審葛柏貪污案毋懼恐嚇

杜淦堃讚楊提攜新晉大狀

楊鐵樑擔任法官40載，曾處理多宗重大案件，包括1975年主審受賄潛逃英國的前總警司葛柏貪污案，亦曾主持調查多宗重要事件，包括1972年6．18雨災成因，以及同性戀督察麥樂倫1980年中5槍身亡案的死因等。

大律師公會主席杜淦堃表示，對楊鐵樑逝世深感惋惜，楊作為首名華人首席大法官，對於司法機構本地化及提攜新晉大律師一直不遺餘力。律師會會長陳澤銘亦對楊辭世表示哀悼，認為楊最傑出的成就之一是於1990年代引入中文法庭審訊。

湯家驊：楊升官令業內華人感前途光明

湯家驊認為楊鐵樑是引入中文審訊的「先行者」。他說，當年華人擔任法官相當困難，包括自己在內不少從事法律界的華人均希望成為法官，而楊成為首名華人首席大法官，讓他們覺得前途更光明。湯又憶述初任大律師時，不少案件均由楊審理，形容對方平易近人，不似其他法官般嚴肅。

前律政司長梁愛詩向本報稱，楊是「正直好人、真君子」，對其離世感惋惜。她說二人一直保持聯絡，最近兩年楊身體欠佳，較少外出，她有時會到楊的家中探望。她又憶述，於楊鐵樑擔任下級法院法官時已認識他，亦曾處理由他審理的案件，認為他審案認真和公正。

庭上宣讀恐嚇信 稱不礙判決

翻查廉署網站，楊曾透露審理葛柏案時接連收到匿名恐嚇信，要求重判葛柏，反映市民對貪污者極之痛恨，惟他認為理性和公平審訊很重要，故在庭上宣讀恐嚇信內容，並斥責寫信者藐視法庭，表明不會受恐嚇而影響判決。