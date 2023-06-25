明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 新冠疫情 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞一

引入中文審訊「最傑出」 主審葛柏貪污案毋懼恐嚇

【明報專訊】前最高法院首席大法官楊鐵樑逝世，他於1956年任裁判司（現裁判官），至1996年辭任首席大法官，其間曾處理多宗重大案件，包括轟動一時的葛柏貪污案；其首席大法官任內亦引進中文審訊。大律師公會及律師會均讚揚楊任內致力推動司法機構本地化。行會成員、資深大律師湯家驊稱楊於1980年代晉升首席大法官，令當時法律界中的華人感到前途更光明。

杜淦堃讚楊提攜新晉大狀

楊鐵樑擔任法官40載，曾處理多宗重大案件，包括1975年主審受賄潛逃英國的前總警司葛柏貪污案，亦曾主持調查多宗重要事件，包括1972年6．18雨災成因，以及同性戀督察麥樂倫1980年中5槍身亡案的死因等。

大律師公會主席杜淦堃表示，對楊鐵樑逝世深感惋惜，楊作為首名華人首席大法官，對於司法機構本地化及提攜新晉大律師一直不遺餘力。律師會會長陳澤銘亦對楊辭世表示哀悼，認為楊最傑出的成就之一是於1990年代引入中文法庭審訊。

湯家驊：楊升官令業內華人感前途光明

湯家驊認為楊鐵樑是引入中文審訊的「先行者」。他說，當年華人擔任法官相當困難，包括自己在內不少從事法律界的華人均希望成為法官，而楊成為首名華人首席大法官，讓他們覺得前途更光明。湯又憶述初任大律師時，不少案件均由楊審理，形容對方平易近人，不似其他法官般嚴肅。

前律政司長梁愛詩向本報稱，楊是「正直好人、真君子」，對其離世感惋惜。她說二人一直保持聯絡，最近兩年楊身體欠佳，較少外出，她有時會到楊的家中探望。她又憶述，於楊鐵樑擔任下級法院法官時已認識他，亦曾處理由他審理的案件，認為他審案認真和公正。

庭上宣讀恐嚇信 稱不礙判決

翻查廉署網站，楊曾透露審理葛柏案時接連收到匿名恐嚇信，要求重判葛柏，反映市民對貪污者極之痛恨，惟他認為理性和公平審訊很重要，故在庭上宣讀恐嚇信內容，並斥責寫信者藐視法庭，表明不會受恐嚇而影響判決。

上 / 下一篇新聞