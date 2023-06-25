港首名華人首席大法官 曾選首屆特首 「真正的君子」 楊鐵樑逝世享年93

張舉能讚帶領法院本地化

楊鐵樑生前是青年組織「龍傳基金」舊生會「匯龍坊」的名譽顧問。匯龍坊昨向成員發短訊，告知楊昨早離世消息，形容楊一直激勵許多年輕領導者。回歸後首任終院首席法官李國能對楊離世感悲痛，讚揚對方是優秀的首席大法官，為司法機構作出充分準備，以在回歸後履行一國兩制新制度下的責任。李又感謝楊對他的鼓勵和支持，形容楊非常傑出，為人善良、體貼、睿智，「是真正的君子」。

祖籍廣東中山的楊鐵樑於1929年6月30日在上海出生。他在英國取得大律師資格後，1955年回港，1956年出任裁判司，及後歷任地方法院法官、上訴庭大法官，1988年獲英女王冊封為勳爵，同年3月升任首席大法官，為首名華人出任此職。

曾言回歸後續喊「打倒李鵬」無問題

1996年首屆特首選舉，楊鐵樑辭去首席大法官參選。曾與楊一同參選的隆豐環球集團主席吳光正昨發表聲明，對楊逝世深感難過及惋惜，稱與楊相識數十載，非常敬佩對方，形容作為本港首名華人首席大法官的楊高瞻遠矚，不可多得。楊在競選特首時曾被問及，港人九七回歸後能否繼續高叫「打倒李鵬（國務院前總理）」口號，他認為「應該無問題」，只要不是蓄意煽動他人使用武力即不屬違法。

答應勝選董建華入行會

梁振英：助解回歸初期司法問題

楊鐵樑於特首選舉落敗後，應當選特首的董建華邀請出任首屆行會成員。當時同為行會成員的梁振英昨憶述，楊獲邀加入行會有「君子之風」，楊為人隨和、喜歡說笑，彷彿永遠滿臉笑容。梁振英又表示，楊作為司法界翹楚，受人敬重，由法律界轉到政界服務，在首屆行會發揮重要作用；一國兩制和《基本法》在落實初期出現不少新問題，如居港權爭議和人大釋法等，楊均以其法官背景大力協助。

曾稱「國家有權為國安利益立法」

《港區國安法》生效前，楊鐵樑曾發表聲明稱「每個主權國家都有為其國家安全利益進行立法的固有權利，此一原則是不容反駁的」，認為海外評論員對制定國安法的反駁及行為不真誠。律政司長林定國稱楊對本港司法界的貢獻功不可沒，形容其法律界地位崇高，成就卓越。立法會主席梁君彥表示，楊是深受社會和司法界尊敬的領袖，擔任首席大法官和香港法律改革委員會成員期間，對促進香港普通法制度的發展貢獻良多，他代表全體立法會議員向楊的家人致以深切慰問。

另外，楊曾獲委任為外匯基金投資有限公司主席，負責管理外匯基金1998年入市行動中購入的股票組合。金管局總裁余偉文昨發聲明，稱讚楊帶領公司順利完成出售外匯基金的香港股票計劃，並就制定盈富基金管理機制作出寶貴貢獻。

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