兒童手足口病趨升 籲留意腦炎病徵

半夜屢「紮醒」抽搐 須盡快求醫

港府早前表示，急性腸胃炎活躍程度近日有所上升，呼籲市民提高警覺。據衛生署《腸病毒透視》，6月11至17日的一周，本港有6名手足口病患者住院，為自2021年的高位；定點幼兒中心或幼稚園出現手足口病的比例，則由月初約5%降至4%；其他指標如定點私家醫生診所個案求診率等亦有下降趨勢。

關日華昨在商台《政經星期六》指出，近日留意到手足口病、呼吸道合胞病毒等感染個案較往年多，估計與市民抵抗力下降有關。關補充，腸病毒若入侵患者腦部可引起嚴重後果，如腸病毒71型更會引致腦炎。他提醒，半夜「紮醒」十數次、神志轉差等均屬腦炎病徵，家長如發現染疫子女出現上述症狀須盡快求醫。

近日染新冠入院幼童 均未打針

新冠疫情方面，關日華稱近日因感染新冠而入院的幼童中，「清一色」為從未接種新冠疫苗，染疫後較易出現併發症，提醒家長勿以為感染過的不需接種疫苗，重申兒童起碼需打3針。他又說，疫情爆發至今曾為近千名染疫兒童覆診，其中約7%至8%出現長期咳嗽、氣管敏感等長新冠症狀，一般持續6至9個月。

另外，醫衛局長盧寵茂接受港台專訪稱，新冠病毒致病性、致死性較相對2020年已大大減弱，加上市民及醫療系統抗疫能力已上升，本港若出現新一波疫情，採取個案追蹤及隔離等措施的可能「好低」。惟他補充，若出現另一種新病毒，則可能需再次執行上述「比較嚴厲」的防疫措施。盧又指出，新冠的病情、演變速度與季節性流感不同，暫時無法完全將流感疫苗接種計劃套用於應對新冠之上。