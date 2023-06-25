盧寵茂：研看管精神病患服藥 學者稱須大量人手難行 倡引入定期針劑

盧寵茂接受港台專訪稱，醫管局正檢討有條件釋放機制，包括需否看管病人服藥，以確保病人接受治療；或檢討機制適用範圍、適用病人所需條件等。

港大醫學院精神醫學系講座教授陳友凱向本報稱，現時為確保結核病病人定期用藥，患者需於指定診所在醫護人員直接監督下服藥，惟精神科病人往往每日均要用藥，採同一模式則要大量人手，認為方案未必可行。他補充，部分針劑精神病藥物只需每月甚至每半年施打一針，認為引入相關藥物更有助確保病人定期用藥。不過他亦說，不論使用何種治療方式，均要與病人建立良好關係，使其自願配合治療，方有助康復。

社聯：擴「有條件釋放」要取平衡

另一精神健康諮詢委員會委員、社聯行政總裁蔡海偉在港台《星期六問責》稱，現時「有條件釋放」（CD）存有不同可改善空間，如機制現只覆蓋強制入院患者，導致多次且自願入院的病人不納入CD機制，同意醫管局擴大適用範圍。至於日前有社工憂慮，擴闊CD適用範圍會減低病人主動求醫及自願入院意欲，蔡海偉形容，精神健康問題相當複雜，訂立措施要取得「適當的平衡」，建議港府調整標準後清楚交代適用範圍，盡量減少病人的憂慮。

醫生稱釋放機制效小 倡社區治療令

除檢討CD機制，港府亦提出檢討引入「社區治療令」的可行性。精神科專科醫生、香港精神科醫學院發言人童粵生在同一節目說，現時CD機制作用非常「狹窄」，如病人不遵守要求就只能以強制入院處理，惟相關病人的情况卻未必差到需要入院。他建議，本港可透過引入社區治療令填補漏洞，如患者不遵照規定，政府可派護士或社工到患者家中協助服藥。蔡海偉則認為，當局可先檢討有條件釋放機制，再視乎情况決定須否推行社區治療令。

社聯倡社工跟輕症 醫生看重症

另外，醫管局目標今年第四季前將個案經理與嚴重精神病者比例調整至1:40。蔡海偉補充，除改善單一KPI（關鍵績效指標），本港針對精神科全套配套均要增加人手，另要思考如何改善個案經理及社區支援服務的合作，以助患者融入社區。他建議，把症狀較輕微患者轉介至受培訓社工跟進，讓精神科醫生集中處理重症個案。童粵生補充，日後若要家庭醫生協助處理輕症病人，有關部門須仔細研究相關人士能夠處理的問題。