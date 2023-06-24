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港聞

港聞二

屋無掙扎痕迹 大欖中刀身亡漢不排除自殺

【明報專訊】屯門大欖聯安新村一名男子被妻發現胸口插刀倒臥房內，當場證實死亡，警方一度認為事件有可疑將其妻帶署，經調查後不排除為自殺事件，列作屍體發現案，無人被捕。

左胸多個傷口 檢15厘米水果刀

據現場消息，陳姓45歲事主與妻同住，夫婦並無子女，兩人分房而睡，屋內環境凌亂。案發時妻子進入丈夫房內，發現他胸口插着一把刀，走出通知附近親友後報警。警方稱，現場沒發現搜掠、掙扎或打鬥痕迹，初步調查發現死者左胸上有多個傷口，不排除死者曾企圖自殺。屯門警區重案組將繼續從多角度如死者背景、家庭、財政或感情糾紛方向調查案件。

案發前晚10時許，一名女子在大欖涌村口報案稱其夫在聯安新村住所胸口中刀。警方接報到場，發現男事主倒臥村屋睡房內，當場證實不治。警方初步認為事件有可疑之處，將事主妻子帶上警車，其後帶返警署助查。

警員封鎖涉案村屋一帶調查，法醫及鑑證人員抵達現場通宵蒐證，檢獲一把約15厘米長的水果刀，懷疑與案有關，約凌晨4時許仵工到場將遺體舁送殮房。警方經初步調查，發現男事主左胸有刀傷，在場沒檢獲遺書，死因有待驗屍後確定，交由屯門警區重案組跟進。

■防止自殺求助熱線

生命熱線：2382 0000

撒瑪利亞防止自殺會：2389 2222

社會福利署：2343 2255

明愛向晴軒：18288

人生熱線：8100 8012

相關字詞﹕屍體發現

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