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港聞二

財會通過撥4100萬 開發撤MPF對冲系統

【明報專訊】政府早前宣布將於2025年5月1日落實取消強積金對冲，立法會財委會昨日通過撥款4100多萬元開發資訊系統，用於政府資助僱主分擔遣散費或長期服務金支出的計劃，有不同議員關注開發及日後每年維修費用過高，亦有議員關注當局在取消「僱主專項儲蓄戶」是否已有定論。勞福局長孫玉菡回應稱，下月會再到立法會交代政府看法和相關理據。

議員問專項戶口去留 孫玉菡：下月交代

上屆政府提出在取消強積金對冲的安排下設立「專項儲蓄戶口」，協助僱主儲蓄支付遣散費和長期服務金，今年5月現屆政府稱會重新檢視專項儲蓄戶口的功能需要及相關行政費，當時消息稱政府初步傾向取消專項儲蓄戶口計劃。立法會人力事務委員會已安排下月12日討論有關安排。工聯會鄧家彪昨關注，當局對取消專項儲蓄戶口是否已有定論，以及有否替代方案，協助僱主儲蓄支付遣散費。孫玉菡稱，專項戶口作用並不顯著，行政費亦相當高，下月會再到立法會交代。

至於昨日通過的撥款申請，將用於設立政府資助對冲計劃的資訊系統，孫玉菡說，系統須運作25年，由勞工處負責開發和維護，但約一半撥款會用於聘請負責系統分析和設計的合約人員。

每年725萬維修 稱需聘120人

選委界議員陳永光關注開發系統款項偏高，建議考慮合併資助系統和由積金局開發積金易平台。孫玉菡表示，新系統需計算遣散費或長服金，不可能沿用現有系統。選委界議員陳沛良關注當局每年預算725萬多元維修系統的費用偏高，勞工處助理處長張凱珊解釋，維修費用中約706萬用於聘用合約員工，經當局檢視，每年需要的合約員工為120人，負責項目管理、系統分析、技術性開發等工作。

相關字詞﹕財委會 專項儲蓄戶口 孫玉菡 取消強積金對沖

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