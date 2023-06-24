6電話號碼抽查消費券資格 留意「三不」防電騙

第二期消費券下月16日發放，有意更改收取帳戶的巿民須把握時間辦理手續，方法包括透過計劃的網站（www.consumptionvoucher.gov.hk）的電子登記平台或前往9個分佈港九新界的臨時服務中心處理。

不播錄音 不提供連結 不直索資料

另外，政府會審核所有登記人的資格，消費券計劃秘書處或其審核承辦商會抽查並聯絡登記人。鑑於近日有市民稱收到關於消費券計劃的來電或短訊，擔心有騙徒假冒秘書處或承辦商騙取個人資料，政府發言人昨特別提醒市民留意，致電登記人時不會播放電話錄音、所有短訊不會提供任何網站連結、不會向登記人直接索取個人資料，以及政府或承辦商只會通過特定電話號碼致電或發出短訊。

獲通知不符合計劃資格準則的登記人，如對結果有異議而欲覆檢，可在計劃網站下載或透過計劃熱線18 5000索取「覆檢申請表格」，填妥後在收到短訊通知的14天內連同相關文件遞交。一般情况下，秘書處會在6星期內通知申請人覆檢結果。