港運會來年復辦 籃球變3人 共8項目下月起選拔 個人賽設分齡組別

港運會籌委會主席容樹恒稱，去年《施政報告》提出推動城市及新興運動，當中包括3人籃球；而近年3人籃球愈趨普及，甚至納入奧運，故以此取代5人籃球比賽。另外，為鼓勵青少年參與賽事，田徑、游泳、羽毛球、乒乓球及網球比賽的個人項目，亦設立15歲或以下、16至17歲、18歲或以上的分齡組別，隊際項目則無分齡安排。各區由下月至明年1月選拔運動員，運動員若上屆曾獲提名參賽，也可視為本屆選拔的資歷證明。

霹靂舞滑板攀登列示範項目

今屆港運會亦新增4項城市運動示範項目，包括運動攀登、霹靂舞、滑板、女子五人足球，將在明年4至5月舉辦示範賽。容樹恒表示，示範項目均是近年受年輕人歡迎、愈趨普及的運動，盼藉此推廣新興運動；同時希望「試水溫」，若公眾對示範項目的反應良好，會考慮轉為恒常項目。

按原計劃增設殘疾草地滾球乒乓球

本屆亦將保留輪椅籃球挑戰賽、智障人士游泳邀請賽，並舉辦原定於上屆首次增設的殘疾人士草地滾球、智障人士乒乓球賽事。

港運會亦將舉辦一系列公衆活動，包括今年9月開始的「星級教室──精英運動員示範及交流活動」，邀請精英運動員與公眾交流，包括8項比賽項目及4項示範項目，8月中旬接受報名；以及18區誓師暨啦啦隊大賽、攝影、競猜比賽等。

以往8屆港運會均由區議會協辦，容樹恒表示，由於區議會今年底將換屆，加上正改革架構，將改與各區民政事務署協辦，相信對港運會影響不大。