中環「和你lunch」案 6人暴動罪成 囚4年至4年1月

6名被告分別為私人教師葉廸舜（29歲，現年，下同）、會計文員黃樂文（38歲）、學生吳栢明（23歲）、社工羅焯勇（26歲）、教師陳憲（26歲）及學生袁皓軒（28歲）暴動罪成；除陳憲外，5人亦被裁定蒙面罪成。

官稱案情嚴重 惟非號召角色

辯方昨日為各被告求情稱，葉廸舜不時關心露宿者，黃樂文多年來參與義工服務及捐款，足見其善心和愛心；吳栢明案發時為學生，候審期間成為註冊社工，但日後再做社工的機會很微，他為案件付出沉重代價。

辯方續稱，羅焯勇案發時是屯門區議會選舉候選人，他獲當區居民撰寫求情信；陳憲希望日後成為藝術家，承諾不再參與任何非法活動；袁晧軒有學習及社交障礙，但他未有放棄，一直努力進修。

姚官判刑時指案情嚴重，當日逾千人集結，築起傘陣和縱火等，歷時3個小時，而且暴動發生於中環的交通樞紐；事件亦令公共設施被破壞，除對公眾造成不便外，政府須斥資維修。姚官指所有被告均參與其中，但非號召角色。

羅焯勇因另涉管有物品意圖損壞或摧毁財產罪成，判囚4年1個月；其餘5人判囚4年，其中吳栢明另承認無牌管有無線電通訊器具罪，罰款1500元。

【案件編號：DCCC 357/21】

（反修例風暴）