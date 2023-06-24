明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 新冠疫情 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

中環「和你lunch」案 6人暴動罪成 囚4年至4年1月

【明報專訊】9名男女涉嫌參與2019年11月12日的中環「和你lunch」示威活動，同被控一項暴動罪，部分人另涉蒙面等罪，其中6人經審訊後被裁定暴動罪成。案件昨日於區域法院判刑，法官姚勳智直指案情嚴重，但考慮各人非帶領號召的角色，而且認罪及候審3年間受影響等因素，判處6人入獄4年至4年1個月。

6名被告分別為私人教師葉廸舜（29歲，現年，下同）、會計文員黃樂文（38歲）、學生吳栢明（23歲）、社工羅焯勇（26歲）、教師陳憲（26歲）及學生袁皓軒（28歲）暴動罪成；除陳憲外，5人亦被裁定蒙面罪成。

官稱案情嚴重 惟非號召角色

辯方昨日為各被告求情稱，葉廸舜不時關心露宿者，黃樂文多年來參與義工服務及捐款，足見其善心和愛心；吳栢明案發時為學生，候審期間成為註冊社工，但日後再做社工的機會很微，他為案件付出沉重代價。

辯方續稱，羅焯勇案發時是屯門區議會選舉候選人，他獲當區居民撰寫求情信；陳憲希望日後成為藝術家，承諾不再參與任何非法活動；袁晧軒有學習及社交障礙，但他未有放棄，一直努力進修。

姚官判刑時指案情嚴重，當日逾千人集結，築起傘陣和縱火等，歷時3個小時，而且暴動發生於中環的交通樞紐；事件亦令公共設施被破壞，除對公眾造成不便外，政府須斥資維修。姚官指所有被告均參與其中，但非號召角色。

羅焯勇因另涉管有物品意圖損壞或摧毁財產罪成，判囚4年1個月；其餘5人判囚4年，其中吳栢明另承認無牌管有無線電通訊器具罪，罰款1500元。

【案件編號：DCCC 357/21】

（反修例風暴）

相關字詞﹕暴動罪 和你Lunch 反修例事件

上 / 下一篇新聞

油柑頭首置地逾1900伙 須八折售 入息資產上限高白表三成 有發展商稱有興趣
油柑頭首置地逾1900伙 須八折售 入息資產上限高白表三成 有發展商稱有興趣
將軍澳過渡屋推「即場報名日」 設晚間時段
將軍澳過渡屋推「即場報名日」 設晚間時段
陳茂波：北都或直接批地 不需事先平整省錢增效率
陳茂波：北都或直接批地 不需事先平整省錢增效率
中大民調：政府如何減貧富懸殊 逾半人倡建公屋
中大民調：政府如何減貧富懸殊 逾半人倡建公屋
飛機疑爆胎急煞 18人滑逃生梯傷
飛機疑爆胎急煞 18人滑逃生梯傷
民間電台下周五停播 稱主持難覓收款被禁
民間電台下周五停播 稱主持難覓收款被禁
港擬吸外企遷冊 不審資產禁危國安 修例立機制 陳仲尼：紓資金外流
港擬吸外企遷冊 不審資產禁危國安 修例立機制 陳仲尼：紓資金外流
經民聯15建議促融入灣區 倡港人准買「內地版居屋」
經民聯15建議促融入灣區 倡港人准買「內地版居屋」
三跑前工頭索回佣囚16月 官斥用權剝削血汗錢
三跑前工頭索回佣囚16月 官斥用權剝削血汗錢
載習講話 政府廣告版遭噴「陳獨秀」3字
載習講話 政府廣告版遭噴「陳獨秀」3字
舊警署果欄 內地客湧打卡 端午逾11萬內地人訪港 名店豪客復熱鬧
舊警署果欄 內地客湧打卡 端午逾11萬內地人訪港 名店豪客復熱鬧
內地熱推港校服 校長憂損形象
內地熱推港校服 校長憂損形象
假資歷湊人頭獲郵政合約 夫婦緩刑
假資歷湊人頭獲郵政合約 夫婦緩刑
穿過吉舖剷入日本城貨倉 私家車刑毁逃脫
穿過吉舖剷入日本城貨倉 私家車刑毁逃脫
因國安法改政綱無公布 鄭：公民黨怕影響勝算
因國安法改政綱無公布 鄭：公民黨怕影響勝算
李予信曾因街頭活動帶返警署 「公民黨被攻擊時 可拿出嚟講」
李予信曾因街頭活動帶返警署 「公民黨被攻擊時 可拿出嚟講」
涉電筒照警 青年集結罪脫 律政司上訴終院
涉電筒照警 青年集結罪脫 律政司上訴終院
涉衝立會男稱遭逼供 官准錄影會面呈堂
涉衝立會男稱遭逼供 官准錄影會面呈堂
港運會來年復辦 籃球變3人 共8項目下月起選拔 個人賽設分齡組別
港運會來年復辦 籃球變3人 共8項目下月起選拔 個人賽設分齡組別
6電話號碼抽查消費券資格 留意「三不」防電騙
6電話號碼抽查消費券資格 留意「三不」防電騙
財會通過撥4100萬 開發撤MPF對冲系統
財會通過撥4100萬 開發撤MPF對冲系統
屋無掙扎痕迹 大欖中刀身亡漢不排除自殺
屋無掙扎痕迹 大欖中刀身亡漢不排除自殺
涉直播賣冒牌貨 30歲女被捕
涉直播賣冒牌貨 30歲女被捕
比亞迪刑毁案 多拘4人3屬黑幫
比亞迪刑毁案 多拘4人3屬黑幫
【Emily】立會商「限膠」 環署改口風 議員「成功爭取」蛋糕裝飾豁免
【Emily】立會商「限膠」 環署改口風 議員「成功爭取」蛋糕裝飾豁免
【Emily】迪士尼「玩轉夏日」 可拎埋水槍去「特訓」
【Emily】迪士尼「玩轉夏日」 可拎埋水槍去「特訓」
【Emily】港鐵7．1送7.1萬飛 輕鐵免費
【Emily】港鐵7．1送7.1萬飛 輕鐵免費
【Emily】區選擬年底搞 未有期先招標
【Emily】區選擬年底搞 未有期先招標
【Emily】書展講座 葉劉談「大國博弈」
【Emily】書展講座 葉劉談「大國博弈」